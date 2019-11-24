خروج المصابين بحادث "كلب الإسكندرية"

تسبّب كلب مسعور في حالة من الذعر والخوف بين أهالي منطقة ميامي شرق الإسكندرية، بعد عقر 40 شخصًا بأماكن متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى شرق المدينة لتلقي العلاج اللازم.



تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود إشارة لشرطة النجدة بمهاجمة كلب مسعور للمواطنين بالطريق العام بشارع خليل حمادة وعقره لـ40 شخصًا بينهم، وتم نقلهم لمستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار مديرية الطب البيطرى لتشكيل حملة للقضاء على الكلاب الضالة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.



من ناحيته، قال الدكتور أشرف هريدى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن مستشفى شرق المدينة استقبل جميع الحالات المصابة التي هاجمها كلب مسعور وعددهم 40 حالة جميعهم حالتهم مستقرة، حيث تم علاجهم بالمستشفى عن طريق حقنهم بمصل الكلب.



وأكد مدير إدارة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية، أنه سيتم خروج جميع الحالات المصابة من المستشفى فور تحسن حالاتهم، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التخلص من الكلب المسعور.



وأجمع أهالي منطقة ميامي شرق المدينة، أنهم يُعانون من انتشار الكلاب الضالة بشوارع المنطقة بشكل كبير، ما يسبب لهم حالة من الخوف على أبنائهم أثناء سيرهم في الشوارع للذهاب إلى المدرسة.



وأوضح في تصريحات لـ"الدستور"، أن حالات عقر الكلاب متواجدة بصورة يومية وليست هناك إصابات خطيرة،



وأضاف أنه تم خروج المصابين عقب حقنهم بالمصل وتلقيهم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجارٍ العرض على النيابة العامة.