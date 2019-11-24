«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

«صوت ضاحك، كدت أذهل من جمال هذا الصوت، يتمتع بكل خواص صوت عبدالحليم حافظ، ويتميز عنه بأنه صوت مبتهج، ليس به أثر الصناعة، أما صوت "حليم" يغلب عليه الحزن حتى وإن غنى ألحانًا فرحة».

حسني الحديدي، أشهر مذيعي نشرة الأخبار بالإذاعة المصرية، تحدث بهذه الأوصاف لمجلة الجيل 1955، عن صوت المطرب كمال حسني، بعدما استمع إليه في إستديو 10 بالإذاعة المصرية ضمن برنامج ركن الهواة.

كبير المذيعين بالإذاعة المصرية حسني الحديدي وفّر الفرصة للهواة الملقدين أن يتقدموا للإذاعة للغناء مقلدين بعض أغنيات الفنانين المعروفين، لأنهم لا يستطيعون الحصول على لحن جديد أو أغنية، فتقدم كمال حسني للإختبار بخجل، وغنى بدون موسيقى، فحصل على إشادة اللجنة المكونة من أمين عبد الحميد رئيس قسم الغناء في الإذاعة وعلي فراج، وحسني الحديدي الذي قال في حواره لمجلة الجيل 1955:" ولم أستطع أن أمسك نفسي عن التصفيق لهذا الشاب وأنا أصيح: برافو".

كمال الدين محمد هو الإسم الحقيقي لكمال حسني، أما "حسني" نُسب له بعدما طلب من حسني الحديدي أن ينسبه له، وبعد تردد من كبير المذيعين خوفًا من أن يظنه الناس أحد أقاربه، وافق في النهاية.

قررت اللجنة تقديم كمال حسني من خلال مقطع من أغنية "توبة"، وسجلها الإذاعي فائق زغلول، وأًذيع اللحن لمدة ثلاث دقائق، وانهالت المكالمات من المعجبين على هاتف الإذاعة، يسألون عن صاحب هذا الصوت، كما أن منتجي السينما بدأوا في مطاردة حسني الحديدي وكأنه وكيل المطرب الجديد.

عقدت لجنة فنية من الإذاعة المصرية مكونة من الموسيقار محمد حسن الشجاعي وأمين عبدالحميد وطه نصر، لإعادة امتحان كمال حسني حتى يلتحق بالبرنامج العام للإذاعة، ونجح، فتعهدت الإذاعة إلى الملحن محمد الموجي أن يصنع لحنا يستمر لمدة ربع ساعة لكمال حسني.

محمود الشريف يستمع لصوت جديد

بعد تقديم كمال حسني للجمهور، تعهد محمود الشريف بإعداد كمال حسني إعدادًا كاملًا، قبل أن يغني أمام مكيروفون الإذاعة، وطلب من الفنانة المصرية أحلام والفنان عبدالغني السيد أن يستمعا إلى الصوت الجديد، فصرخت أحلام فرحًا تستدعي كل من في منزلها إلى سماعه، وبدأوا في تدريب كمال حسني على لحن جديد "أنا وياك، أنا وياك، يمكن بكره ما كونش معاك".

وطلب الفنان محمد عبدالوهاب أن يستمع للصوت الجديد ليكون رأيه الخاص، بعدما سمع آراء عديدة في صوته.

تهديد عبدالحليم

مصورو الصحف بدأوا اقتحام مكتب الموظف كمال حسني بالبنك الأهلي، لكنه اعتذر عن لقاء الصحفيين في مكتبه ليلتقيهم في منزله، وحاول بعضهم أن ينتزع منه تصريحًا صحفيًا يشتبك فيه مع عبدالحليم حافظ.

طلبت المنتجة الفنية ماري كويني من الملحن إبراهيم حسين أن يحضر كمال حسني إلى إستديو جلال لتجري له اختبارًا سينمائيًا، وبدأ الجميع يتوقع أنه سيسحب البساط من تحت قدمي عبدالحليم حافظ، خاصة أنها رفضت ظهور العندليب صوت وصورة فكان يظهر بصوته فقط، لاعتبار أن جسمه ضئيل.

التقى كمال حسني بالشاعر مأمون الشناوي ليحصل منه على أغنية "نعم يا حبيبي، نعم" ليلحنها الموسيقار محمود الشريف في فيلمه الأول"ربيع الحب" أمام الفنانة شادية، لكن عبدالحليم حافظ اشترى الأغنية من مأمون الشناوي ليلحنه كمال الطويل.

العمل السينمائي الأول بين كمال الطويل وعبدالحليم حافظ، وكمال حسني بمساندة الكاتب الصحفي موسى صبري وماري كويني، قدم فيلم "ربيع الحب" 1956 إخراج إبراهيم عمارة، ونجح الفيلم نجاحًا واسعًا عندما عُرض في الإسكندرية وسوريا، وطغت أغنية "غالي عليا" على نجاح الفيلم.

حدثت خلافات ومشادات بين "حليم" و"الموجي" بسبب تلحين الأخير أغنيات لكمال حسني، فكان يستغل المطرب الجديد"كمال" لإثارة غيرة"حليم"، ويتخلى عنه وقت أن تعود المياه إلى مجاريها.

وحاول البعض الإيقاع بين كمال حسني وعبد الحليم حافظ، لكنهما أثناء لقاءهما في نقابة الموسيقيين تعانقا أمام الجميع، والمرة الثانية في حلقة من برنامج إذاعي، وطلب المذيعة أن يغني كمال حسني "توبة"، ويغني عبد الحليم"غالي عليا".

لم يتحمل كمال حسني الضغوط النفسية بسبب عبدالحليم حافظ ومحاولات الإيقاع بينهما، هاجر إلى لندن في فترة الستينيات ليعمل في مجال التجارة، إلى أن عاد مرة أخرى في التسعينات ورفض كل المحاولات لعودته للوسط الفني واكتفى بتسجيل الأدعية الدينية للإذاعة المصرية إلى وقت وفاته عام 2005.