أحمد موسى: تشويه صور بعض فئات المجتمع أمر مرفوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أي مكان تأخذ فيه بأيادي الناس، فإنك تستطيع أن تنقل عنهم الصورة الإيجابية.



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض الأفلام تشوه بعض فئات المجتمع، عن طريق نقل الصورة السيئة عنهم لتشويه سمعة وصورة البلد.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن تشويه صورة البلد وبعض فئات الشعب غير مسموح به الآن على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هذه الصورة السيئة كانت غير حقيقية، مؤكدًا رغبة البعض في تقسيم الشعب وتدمير بنية المجتمع.



وتابع: "كان فيه ناس قبل ثورة 25 يناير بتصدر صورة سيئة عن البلد حتى تجني المال وحسب".