محكمة الاحتلال ترفض إجبار نتنياهو على الاستقالة

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، مساء اليوم الأحد، التماسا يجبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على الاستقالة من منصبه بسبب لوائح الاتهامات الموجهة ضده.



وكانت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، قدمت التماسا للعليا، وطالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم نتنياهو بالاستقالة الفورية، كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.



وجاء التماس الحركة عقب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، نهاية الأسبوع الماضى، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.



وأوضحت المحكمة أنها رفضت الالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أو طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس، وفقا لموقع عرب 48.



وعقب رفض المحكمة، أعلنت الحركة أنها ستنتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.