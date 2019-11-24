مختبر السرديات الأردني يناقش ثلاث مخطوطات مسرحية

ناقش مختبر السرديات الأردني ثلاث مخطوطات مسرحية أُنجزت بشكل جماعي إثر ورشة عقدت سابقًا في مؤسسة عبد الحميد شومان.



الورشة أشرف عليها المسرحيون، مفلح العدوان، وأسماء قاسم، وعماد الشاعر، وشارك بها "مي ملحس، نور الموسوي، إيمان مرزوق، هالة النوباني، ياسمين عكة، ولاء الدسوقي، رنا حتاملة، وردة الخطيب، وحنين بدران".



وبدوره ناقش أعضاء برنامج ما قبل النشر كارين مقدادي والروائي محمد حسن العمري والكاتبة شروق المصري، والمسرحي فراس المصري إلى جانب المسرحيين عماد الشاعر وأسماء قاسم المخطوطات من أكثر من بعد، بحيث ألقي الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف ليصبح هذا النقاش حلقة من سلسلة حلقات تطوير هذه النصوص.



وقال جلال برجس في مستهل النقاش، إن مختبر السرديات الأردني منفتح على كل أشكال السرد وما برنامج ما قبل النشر إلا دلالة على الاهتمام الكبير بجدة السرد وضرورة مناقشة المخطوطات قبل صدورها لتخرج للقارىء بأفضل حال. ونوقشت المسرحيات على مدار ساعتين من مختلف الجوانب، بحيث تم في نهاية اللقاء تقديم عدد من الملاحظات والتوصيات حول المخطوطات.



يذكر أن المخطوطات المسرحية، وجهت للأطفال واستلهمت مواضيع ذكية تستهدف عقلية الطفل والارتقاء بها عبر عناصر المسرح المتعارف عليها، وتميزت المخطوطات المسرحية باشتغال يعول عليه بحيث تؤسس هكذا فعاليات ثقافية جيل جديد من الكتاب قادرين – حسب رئيس مختبر السرديات الأردني- على استلهام الكلاسيكي برؤى حديثة يمكنها التطرق إلى الواقع ومقاربته.



كما يشار إلى أن برنامج ما قبل النشر هو واحد من البرامج التي يعمل عليها مختبر السرديات الأردني، ويهتم بالقصة والرواية والمسرح والنص النثري المفتوح.