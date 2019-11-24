"مستقبل وطن" بالبحر الأحمر يساهم في تجهيز مستشفى الشلاتين

ساهم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة البحر الأحمر، في تسليم عدد من ملايات السرير، إلى مستشفى الشلاتين المركزي، في إطار الخدمات التي يقدمها الحزب للأهالي في الجنوب.



وقال حسن محمد علي أمين الحزب بمدينة الشلاتين، إن الحزب يعمل على توفير كل الدعم لأهالي الجنوب، مؤكدا على تقدير قيادات الحزب لأهالي الجنوب مشيرا إلى اهتمام الحزب بصحة المواطن في الجنوب.



ومن جانبه، أضاف عيسى علي الباب أمين التنظيم بالمدينة، أن الحزب يعمل على تنظيم عدد من الزيارات لمستشفى الشلاتين للوقوف على مستوي الخدمة المقدمة للأهالي بالمدينة، مشيرا إلى أن الحزب أهدي مستشفى الشلاتين المركزي عددا كبيرا من الملايات من أجل المحافظة على المظهر العام داخل المستشفى.



وفي نفس السياق، وجه الدكتور محمد الحديدي مدير المستشفى، التحية لحزب مستقبل وطن على دوره المجتمعي الذي يبذله لخدمة المواطن في البحر الأحمر، مضيفا: أن إدارة المستشفى تعمل بكل جهد من أجل صحة المواطن بمدينة الشلاتين.