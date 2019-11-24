الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"روتاري مصر" يوزع أجهزة ومفروشات على 150 عروسًا بالإسكندرية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
شاركت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي في تمويل مشروع تجهيز 150 عروسًا بالإسكندرية، تحت رعاية محافظ الإسكندرية، حيث أطلقت لجنة تمكين المرأة احتفالية تسليم الأجهزة للعرائس بمشاركة محافظي الروتاري والإسكندرية وعديد من الشخصيات العامة وأعضاء الروتاري، ومنهم اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وإمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسحر شعبان رئيس حى شرق الإسكندرية.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، بالدور الذي تلعبه المنطقة بأنديتها وقطاعاتها المختلفة في دعم المواطنين خاصة من الفئات الأشد احتياجًا، مؤكدًا أهمية التكافل في إسعاد المواطنين والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأضاف "والي"، لدينا في الروتاري إيمان نابع من القلب بضرورة العمل على دعم الأسر الأكثر فقرًا سواء على المستوى الصحي من خلال إطلاق القوافل الطبية أو مواجهة البطالة من خلال التعاون مع الشركاء في المصانع والشركات ورجال الأعمال؛ لتوفير فرص عمل ملائمة أو المساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل تعريش المنازل وإدخال وصلات المياه، والآن نحن أمام مشروع جديد يستهدف إدخال السعادة والفرح على 150 أسرة مصرية.

من جهتها، قالت أميمة الشيخ، رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر، إنه تم توزيع الأجهزة الكهربائية والسجاد والمفروشات على 150 عروسا كمرحلة أولى من إجمالى 270 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت الشيخ خلال كلمتها في الحفل إلى أن روتارى مصر يقدم العديد من المشروعات الخدمية من بينها تجهيز 64 غرفة لذوي الهمم بالمدارس الحكومية بالإسكندرية والبحيرة، فضلا عن تنظيم 12 دورة تدريبية لـ500 ممرضة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إضافة إلى حرص روتاري مصر على الاستمرار في تسديد ديون الغارمات وتمكينهن اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معارض لفترات طويلة لمنتجاتهن من الحرف اليدوية المتميزة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

منذ حوالي 10 ساعة

كواليس اللحظات الأخيرة في "البترول" قبل التعديل الوزاري

منذ ساعة و نصف

الباز لـ"عماد جاد": تطبيق القانون لا يسيئ للدولة.. وأشم رائحة الطائفية في كلامك

منذ يوم

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

ضبط المتهم بتقطيع زوجته بالسيف.. وابنته: حاولت منعه من ذبح أمي

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

7 تمارين لتحسين مظهر الكتفين والذراعين

"الصحة العالمية" تطالب الخليج بتطبيق التصنيف الجديد للأمراض

الطرق الجديدة للتعامل مع حب الشباب أثناء الحمل

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

الرئيس نيوز

بالفيديو.. وكالة الفضاء المصرية تكشف تكلفة اطلاق "طيبة1"

القوى العاملة: 600 ترخيص مزاولة حرفة وتعيين 267 بجنوب سيناء

جمعة: نزعنا الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية

"الزراعة" تكشف سبب رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون عن حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

بالصور.. تكريم 18 طالب بمعهد النور للمكفوفين لحفظ القرآن بقنا

طالبات التعليم الفني يشاركن في تطوير وتجميل كورنيش أسيوط

تغيير مسمى كلية التعليم الصناعي بالجامعات

بالصور.. "تعليم سوهاج" تشارك في التدريب العملي "صقر 55 "

إسلام سياسي

ممثل النقشبندية الصينية: التيارات السلفية سبب انتشار الفتن فى العالم

مفتى أستراليا: نتعاون مع الأزهر لمواجهة الإسلاموفوبيا

نكشف قصة تسمية الجماعة الإسلامية بجماعة الجنازير قديما

باحث سلفي: الشرع بريء من دعوات الإخوان للفوضى

مقالات الرأي
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
المزيد

الثقافة

مختبر السرديات الأردني يناقش ثلاث مخطوطات مسرحية

"تأثير البيئة في الأعمال الأدبية".. مناقشات بالدقهلية

"المرأة ودورها في نشر الثقافة".. محاضرة بالشرقية

افتتاح الورشة التدريبية "لمعاونى أطلس المأثورات الشعبية"

صفحتنا ع الفيس بوك