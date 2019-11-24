"روتاري مصر" يوزع أجهزة ومفروشات على 150 عروسًا بالإسكندرية

شاركت المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي في تمويل مشروع تجهيز 150 عروسًا بالإسكندرية، تحت رعاية محافظ الإسكندرية، حيث أطلقت لجنة تمكين المرأة احتفالية تسليم الأجهزة للعرائس بمشاركة محافظي الروتاري والإسكندرية وعديد من الشخصيات العامة وأعضاء الروتاري، ومنهم اللواء حمدى الحشاش، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وإمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وسحر شعبان رئيس حى شرق الإسكندرية.



من جانبه، أشاد الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، بالدور الذي تلعبه المنطقة بأنديتها وقطاعاتها المختلفة في دعم المواطنين خاصة من الفئات الأشد احتياجًا، مؤكدًا أهمية التكافل في إسعاد المواطنين والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.



وأضاف "والي"، لدينا في الروتاري إيمان نابع من القلب بضرورة العمل على دعم الأسر الأكثر فقرًا سواء على المستوى الصحي من خلال إطلاق القوافل الطبية أو مواجهة البطالة من خلال التعاون مع الشركاء في المصانع والشركات ورجال الأعمال؛ لتوفير فرص عمل ملائمة أو المساهمة في تلبية الاحتياجات الأساسية مثل تعريش المنازل وإدخال وصلات المياه، والآن نحن أمام مشروع جديد يستهدف إدخال السعادة والفرح على 150 أسرة مصرية.



من جهتها، قالت أميمة الشيخ، رئيس لجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية مصر، إنه تم توزيع الأجهزة الكهربائية والسجاد والمفروشات على 150 عروسا كمرحلة أولى من إجمالى 270 عروسا من الأسر الأولى بالرعاية.



وأشارت الشيخ خلال كلمتها في الحفل إلى أن روتارى مصر يقدم العديد من المشروعات الخدمية من بينها تجهيز 64 غرفة لذوي الهمم بالمدارس الحكومية بالإسكندرية والبحيرة، فضلا عن تنظيم 12 دورة تدريبية لـ500 ممرضة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، إضافة إلى حرص روتاري مصر على الاستمرار في تسديد ديون الغارمات وتمكينهن اقتصاديا من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معارض لفترات طويلة لمنتجاتهن من الحرف اليدوية المتميزة.