نانسي عجرم لجمهورها: "كل لحظة فيها فرح معكن"

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.



ووجهت "نانسي" رسالة إلى جمهورها، وعلقت على الصور قائلة: "بسمة.. وبعدا ضحكة.. وكل لحظة فيها فرح، معكن".



وكانت نانسى عجرم قد أحيت حفلها الأول بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حاليًا فى اثنى عشر مكانا مختلفًا، حيث تشهد المملكة العربية السعودية موسما زاخرا بالفعاليات تحت رعاية هيئة الترفيه وهو "موسم الرياض" الذى انطلق فى 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر، من المتوقع أن يستقطب هذا الموسم ما يقارب 20 مليون زائر.