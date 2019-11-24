انهيار جسر على طريق سريع في شمال إيطاليا بعد انهيار أرضي

انهار اليوم الأحد جسر على طريق سريع بمنطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا قرب مدينة سافونا الساحلية.

أعلن ذلك متحدث باسم شركة سياس سيس.مي المُشّغلة للطريق السريع.

وقال جيوفاني توتي حاكم منطقة ليجوريا إن الطقس السيء تسبب في انهيار أرضي قوي ضرب الجسر وإن سيارة واحدة على الأقل سقطت معه، وإن كان ذلك لم يتأكد حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وشهدت منطقة ليجوريا ذاتها انهيار جسر العام الماضي في جنوة مما أدى لمقتل 43 شخصا، وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في شمال إيطاليا الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم شركة سياس إنها تجري تحقيقات لتقييم الوضع.

وأضاف، أن الجسر المنهار على الطريق السريع كان طوله 50 مترا، وكان يربط الساحل بتورينو على مشارف سافونا مباشرة. وتوقفت حركة المرور في الاتجاهين، على الرغم من أن الجسر المنهار في اتجاه واحد فقط من الطريقين المنفصلين.