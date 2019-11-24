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تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:10 م
عبد الحليم حافظ:
عبد الحليم حافظ:
إيمان عادل
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كان عبدالحليم يدرك أن معركة "جسده" أمام المرض خاسرة، وعلى الجسد أن يتنحى، كي تستكمل الروح طريقتها من أجل البقاء، لأن آليات الروح في التعامل مع الحياة تختلف عن آليات الجسد المرابض أمام ملذاته، فالروح متعقلة، وتحمل خبرة أسلافنا وفلسفتهم.

كان "جسد" عبدالحليم يصارع من أجل البقاء، خاصة في السنوات الأولى من سبعينيات القرن الماضي، يحتمى بشنطته السموسونيت التى كانت بمثابة صيدلية متنقلة، ويتابع أحدث أدوية المعدة والقرحة والدوار، حتى كشفت زيارته للمملكة العربية السعودية في نهاية عام 1976، أنه كان في رحلة خارج حلبة العراك الحياتي، يحمل جسده وأدويته لرحلة استشفائية أخيرة، والرحلة هذه المرة لا تعول كثيراً على صلاح الجسد، بقدر ما تعول على صلاح الروح.

فقبل أربعة أشهر من رحيل عبدالحليم أجرت مجلة الكواكب حواراً صحفياً ومعايشة مع عبدالحليم، أثناء تأديته لمناسك العمرة، كان هذا الحوار كاشفا للحالة النفسية التي يمر بها عبدالحليم وتساؤلاته وحيرته وأحياناً عذاباته، ورغم أن المجلة لم تنشر الحوار إلا بعد رحيل حليم بشهرين، إلا أن الحوار بدا بشكل واضح كمرثية للعندليب.

في العدد رقم 1352 لمجلة الكواكب الصادر في 28 يونيو عام 1977، يقول الصحفي صلاح بيطار الذي عايش مع حليم هذه الرحلة الروحية الاستشفائية: "رأيته وهو يرتدي جلبابه الأبيض الخاص بالإحرام، جسماً ضئيلاً جداً، منهوك القوى، يصبغ هذا الجسم لون طين الأرض الطيبة التي أنجبته، لم أستطع أن أنظر طويلا في جسم عبدالحليم، آثار العمليات وتمزيق الجسم شيء لا يمكن وصفه.. كل ما خرجت به من تلك اللقطات الحزينة أن الإنسان ذكريات فقط.. أما الجسد فمآله التراب".

كان عبدالحليم يشعر بأنها المرة الأخيرة التى يزور فيها السعودية لتأدية العمرة، قبل أن يسافر للندن لإجراء عملية جراحية لن ينجو منها هذه المرة ، كان قد أحضر معه الثوب الأبيض وجلبابًا أبيض للطواف حول الكعبة، وبعدما ينتهى من الإحرام يرتدى بدلته الجينز، التى كان يحرص على ارتدائها في السنوات الأخيرة، لأنها خفيفة تلائم الطقس في السعودية وأهم من ذلك، أنها كانت تخفى نحافته الشديدة بعد المرض.

يقول صلاح بيطار كان عبد الحيلم لا يتحرك إلا "بشنطة" تشبه شنط السيدات من النوع السموسونيت، ولم تكن شنطة يحمل فيها حاجياته، كانت فيها حياته، أو المواد التى تجعله يقاوم كل"المصائب" أجزخانة متنقلة، لا يمكن لعبد الحليم أن يتحرك بدونها، أدوية للمعدة، والقضاء على القرحة ودواء للهبوط، وآخر للأزمات النفسية والاكتئاب.

نزل عبد الحليم في الجناح المخصص لكبار الزوار الذين ينزلون ضيوفاً على صاحب السمو الملكي الأمير فواز أمير منطقة مكة المكرمة، وكان قد جاءه تليفون، وطلب عبدالحليم أن يذهبوا الى محل ساعات في شارع الملك عبدالعزيز، وهناك فُتحت لعبدالحليم خزائن كان بها ساعات نادرة والواحدة ثمنها يزيد على خمسة آلاف جنيه وحمل عبدالحليم أكثر من ثلاث أنها هدايا من أحد الأمراء السعوديين وطلب إرسالها إلى منزله في مصر.

لم يقتنى عبد الحليم في رحلته الأخيرة ساعات فقط، بل اقتنى سيارة ثمنها ثلاثين ألف جنيه وآلة موسيقية غريبة ثمنها 15 ألف دولار، وكل هذه المقتنيات لم يستعملها بسبب نفاد العمر، وكأن هذه المقتنيات الباهظة الثمن تلك تحولت لرموز وإشارات لخصت حياة العندليب، فالساعة الذهبية احالة للزمن الذي صار ثمينا لأنه قصير، والسيارة إحالة للرحلة والآلة الموسيقية إحالة لمشروعه.

يقول بيطار إن عبدالحليم كان يخطط أثناء العمرة لانشاء مركز طبي كبير يخفف الآلام عن المرضى غير القادرين، وكان ينوى التواصل مع الأمراء العرب بمشاركته في تمويل هذا المشروع، لكن الوقت لم يسعفه لذلك، ولم يسعفه حتى لتعديل وصيته، يقول المحرر "فوجئت بأن الوصية التى تركها خالية من التفكير في هذا المشروع" .

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