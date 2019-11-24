الجيش الأمريكي يحقق في فيديوهات "تيك توك"

أعلن الجيش الأمريكي إجراء تحقيق حول ما إذا كان تطبيق الفيديو "تيك توك" تهديدا للأمن القومي في البلاد، في خطوة قد تنتهي بمنع الجنود من استخدام المنصة، أثناء مزاولة عملهم.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أنه جرى الإعلان عن فتح هذا التحقيق، بناء على طلب من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، شاك شامر، وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، توم كوتون.



بدوره، أكد وزير الجيش الأمريكي ريان مكارثي، أن التحقيق سيجري تقييما بشأن العلاقة المحتملة بين تطبيق "تيك توك" والحكومة الصينية، لا سيما في الجانب المتعلق بتقاسم البيانات.



يشار إلى أن عضوي مجلس الشيوخ، قد توجها في شهر أكتوبر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس المخابرات الوطنية، جوزيف ماجيري واستفسرا عن طريقة جمع التطبيق للبيانات وما إذا كان التطبيق خاضعا لقواعد الرقابة المفروضة من الحكومة الصينية.