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فن

بهاء سلطان يعود بـ"سينجل".. ويقترب من إنهاء خلافاته مع نصر محروس

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:06 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
حسن أمين
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يستعد المطرب بهاء سلطان للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب استمرت لأكثر من ٥ أعوام، منذ أن قدم فى عام ٢٠١٤ ألبوم «بدعى يا رب».

وقالت مصادر، لـ «الدستور»، إن «بهاء» يواصل حاليًا تسجيل عدد من الأغنيات استعدادًا لطرحها خلال العام المقبل بشكل منفرد.

وأوضحت أنه انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنيتين، الأولى بعنوان «هنُت عليك»، وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى محمد رءوف، والملحن الموسيقى تامر على، والموزع الموسيقى مصطفى غانم ووتريات مجدى سليم.

وأشارت المصادر إلى أن الأغنية الثانية تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى أحمد الشناوى، والملحن والموزع الموسيقى رامى المصرى، ولم يستقر على اسم محدد لها حتى الآن.
وقالت إن «بهاء» يعتزم طرح كل أغنية على طريقة «السينجل»، مشيرة إلى أن الفترة الزمنية بين الأغنية والأخرى ستكون قصيرة، حيث يرغب المطرب فى تعويض سنوات الغياب التى ابتعد فيها عن جمهوره، على أن يتم تجميعها فى النهاية وطرحها فى ألبوم غنائى كامل.

وعن الأزمة بين المطرب والمنتج نصر محروس، التى نشبت خلال السنوات الماضية بسبب تعطيل طرح ألبوم «سيجارة»، قالت المصادر، إن الخلافات قاربت على الانتهاء والألبوم سيطرح قريبًا.
وأضافت: «بهاء سلطان استمر أكثر من ٤ أعوام فى تسجيل أغنياته وهى: أسيبك ليه، وده حب ولا، وبهواك، ومالك، ورامى الحمول، ومش هندم، وأكتر حد، وليالى طويلة».
وابتعد النجم عن الساحة الغنائية بعد طرح آخر ألبوماته «بدعى يا رب» فى عام ٢٠١٤، ولكنه شارك العام الماضى فى غناء تتر مسلسل «فوق السحاب» لهانى سلامة الذى عُرض ضمن الماراثون الرمضانى، كما شارك فى شهر رمضان الماضى بغناء تتر مسلسل «ولد الغلابة» لأحمد السقا.

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