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فن

الهضبة وتامر وإليسا وروبي ورامي نجوم ألبومات رأس السنة وموسم الربيع

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:05 م
الهضبة
الهضبة
دعاء عبدالمقصود
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يضع عدد من نجوم الغناء اللمسات النهائية على ألبوماتهم المقرر طرحها فى رأس السنة وموسم الربيع، بعد أن انتهى بعضهم من تسجيل الأغانى بشكل كامل.


تامر حسنى
انتهى من تسجيل معظم أغنيات ألبومه الذى يتضمن ١٢ أغنية، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، ولم يستقر على موعد محدد لطرحه. ومن المقرر أن يطرح الفنان أغانى الألبوم على شكل «سنجل»، على أن يصور معظمها على طريقة الفيديو كليب.

عمرو دياب
أوشك على الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومه الجديد «أنا غير» الذى طرح منه عددًا من الأغانى، على أن يطرحه كاملًا مطلع يناير المقبل.

حسام حبيب
يعكف على اختيار أغانى ألبومه الجديد بمشاركة عدد من أصدقائه المقربين من الشعراء والملحنين، وذلك لإطلاق الألبوم فى موسم صيف ٢٠٢٠.

زيزى عادل
تستعد لاختيار وتسجيل أغانى المينى ألبوم الجديد المقرر طرحه يناير المقبل، الذى سيضم ٦ أغنيات، فى حين أنها لم تستقر على اسم الألبوم حتى الآن.

إليسا
شارفت على الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد بالكامل ليدخل مرحلة المكساج لطبع الماستر الخاص به على أن يطرح مطلع العام المقبل. ويتضمن الألبوم ١٦ أغنية من المقرر تقليصها إلى ١٢ فقط، على أن تطرح الباقى بطريقة السنجل.

روبى
تواصل التحضيرات لمينى ألبوم تعود به بعد سنوات من الغياب، حيث تعكف على اختيار الكلمات لبدء تسجيلها فى أحد الاستديوهات الخاصة، وتميل جميع أغنياته إلى الرومانسية، على أن تطرحه فى موسم الربيع المقبل.

رامى جمال
دخل معسكرًا مغلقًا داخل أحد الاستديوهات للانتهاء من ألبومه الغنائى الجديد الذى سجل ٣ أغانٍ منه ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، ولم يستقر على الاسم النهائى له، ومن المقرر طرحه فى فبراير المقبل.

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