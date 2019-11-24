رضا حجازي: لا بد من تكاتف مؤسسات الدولة من أجل "الشأن العام"

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم، إن جلسات مؤتمر الشأن العام الذي يتم التحضير له حاليا، لا بد أن يتم التركيز فيها على محور بناء الإنسان المصري، وفي إطارها يتم الاهتمام بدور الأسرة وتكاتفها مع المدرسة.



وأضاف حجازي، خلال كلمته بالجلسة التحضيرية الثانية لمؤتمر الشأن العام المنعقد بمنتدي أخبار اليوم للسياسات العامة: "لدينا 23 مليون طالب في التعليم، والدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء الإنسان المصرى، لكن هناك مقاومة، ولا بد من وجود تحالفات وتكاتف بين المؤسسات".



وأشار إلى أهمية تعليم النشء احترام الرموز ومؤسسات الدولة، ولا بد أن يتم الاهتمام بدور الأسرة والمدرسة وتكاتفهما، واعتبارهما محاور تحت موضوع بناء الإنسان المصرى، قائلا: "لازم الاهتمام بهذه الموضوعات بدلا من أن يكون كل تركيزنا على المشكلات".



من جانبه، قال المستشار عبدالله قنديل نائب رئيس النيابة الإدارية، إنه يجب التركيز ضمن محاور مؤتمر الشأن العام على محور العدالة الناجزة واستقلال القضاء، متابعا: "لدينا رغبة حقيقية لترسيخ دولة القانون، وفي هذا المؤتمر يجب مناقشة كيف يتم تطبيق العدالة الناجزة واستقلال القضاء".