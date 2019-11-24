"خطة النواب" تطالب بتغليظ عقوبات الممارسات الاحتكارية

طالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الحكومة بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتغليظ العقوبات الواردة به، حتى تكون رادعة للمخالفين، للسيطرة على الأسعار، وتحقيق استقرار السوق.



وأكدت اللجنة في التقرير الذي أعدته لتقييم الأداء الاقتصادي للحكومة خلال العام المالي الماضي، ردا على بيان الحكومة، حول ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنها التقرير، للتحكم في معدلات التضخم، وحماية المواطنين من تقلبات السوق، حيث ألزمته بوضع سياسات جديدة تضمن استقرار الأسعار، بما يحافظ على الدخول الحقيقية للأفراد، وتفعيل دور جهازي حماية المنافسة، وحماية المستهلك في الرقابة على الأسواق.



كما ألزم التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة، الحكومة بعدد من الإجراءات الأخرى، أهمها تنويع مصادر الواردات، وذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على عدد محدود من الدول، الأمر الذي يؤثر سلبا على استقرار السوق المحلية، نتيجة تقلب أسعار السلع الاستراتيجية.