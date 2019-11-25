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فن

تعرف على الأفلام المعروضة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.. اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:06 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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يعرض بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الإثنين، عددًا من الأفلام العربية والعالمية، ضمن فعاليات المهرجان.

"الإله الموجود واسمها بترونيا"
ويعرض في الثانية عشر من ظهر اليوم الإثنين، الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبي "الإله موجود واسمها بترونيا" للمخرجة تيونا ستروجار مايتفسكا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بقاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج مقدوني بلجيكي سلوفيني كرواتي فرنسي مشترك، وتتبع أحداثه فتاة مقدونية تقرر تحدي العادات والتقاليد، فتلقي بنفسها في النهر وتلتقط الصليب في أحد المراسم الدينية المخصصة للرجال فقط مما يقلب المجتمع بكل أركانه عليها.

"باركور"
وفي الواحدة والنصف من ظهر اليوم الإثنين، يكون العرض العالمي الأول للفيلم الجزائري الفلسطيني "باركور" إخراج فاطمة الزهراء زموم، والذي يشارك بمسابقة أفاق السينما العربية، وذك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم ذات صباح، عندما يتجه الجميع إلى صالة الأعراس لأسباب متباينة، منهم البائع المتجول والعاملة في المطبخ والمغنية وغيرها، لديهم جميعًا دوافعهم المختلفة لحضور زفاف خالد وكميلة.

"نوع خاص من الهدوء"
أما في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم الإثنين، فيعرض فيلم "نوع خاص من الهدوء" للمخرج ميكال هوجينور، والمشارك بالمسابقة الدولية وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة تشيكية تعمل في الخارج بأحد المنازل حيث ترعى طفلًا مقابل إقامتها، ولاحقًا تكتشف القواعد الغريبة التي وضعتها الأسرة للتربية وتصبح أمام خيارين: أن تتخلى عن إنسانيتها وتنصاع للقواعد أو ترفضها وتخسر عملها.

"احكيلي"
وفي السادسة والنصف مساءً يعرض "جالا" للفيلم الوثائقي المصري "احكيلي" إخراج مريان خورى، والذي يشارك بالمسابقة الدولية، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

فيلم "احكيلي" يرصد رحلة شخصية -إنسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام، وطالما كانت الحياة والسينما فيها مرتبطتان ببعضهما، حيث تحكى الأحداث من خلال جلسة دردشة بين أم وابنتها تعملان في مجال السينما، "الأم" هي مخرجة الفيلم ماريان خوري، و"الابنة" هي ابنتها "سارة" التي تدرس السينما في كوبا، وتسعى كل منهما لاكتشاف الحياة بصعوباتها ومتعها، من خلال مشاهد أرشيفية لم يرها أحد من قبل، تغوص في عالم بين الحقيقة والخيال، سواء كان ذلك من خلال شخصيات أفراد العائلة التي ظهرت في أفلام الخال المخرج الراحل يوسف شاهين الذاتية أو من خلال أدوار سيدات العائلة الحقيقة في مسرح الحياة.

"إن شئت كما في السماء"
وفي تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، يعرض الفيلم الفرنسي الكندي "إن شئت كما في السماء" للمخرج إيليا سليمان المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

ويسافر المخرج الفلسطيني "إيليا سليمان" متأملًا العالم، واضعًا يده على تشابهات غير متوقعة بين وطنه فلسطين وكل مكان آخر، وهو الفيلم الفائز بتنويه خاص من مهرجان كان.

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