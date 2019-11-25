اليوم.. حفل توزيع جوائز "iRead Awards" بمهرجان القاهرة السينمائى

يُقام في السابعة من مساء اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز مسابقة "iRead Awards"، الخاصة باكتشاف المواهب في كتابة السيناريو والقصة القصيرة، وتقام بالتعاون مع مبادرة "iRead".



وتنقسم المسابقة إلى شقين، الأول: تنظيم مسابقة لكتابة سيناريو على أن يكون مقتبسًا من إحدى الروايات، أما الثاني: سيكون مسابقة في كتابة القصة القصيرة.



ويشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة المعالجة السينمائية، المخرج السينمائي والمؤلف تامر محسن، والفنانة الأردنية صبا مبارك، والفنان التونسي ظافر العابدين، والمحلل السينمائي علاء كركوتي، والكاتب والسيناريست أحمد مراد.



أما لجنة تحكيم مسابقة القصة القصيرة، فتضم في عضويتها؛ أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، وهالة حجازي، العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، والقاص والروائي المصري حسن كمال، والناقدة والروائية المصرية الدكتورة شيرين أبوالنجا.