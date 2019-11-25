اليوم.. أبوبكر شوقى يستكشف سوق الفيلم الأمريكى بمهرجان القاهرة

يُدير المخرج أبوبكر شوقي في العاشرة والنصف من صباح اليوم الإثنين، حوارًا مع إريك داربيلوف الرئيس والمؤسس المشارك لشركة "Roadside Attractions"، حول "استكشاف سوق الفيلم الأمريكي"، وذلك ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمهرجان القاهرة.



اللقاء الذي يقام في قاعة كليوباترا بفندق سميراميس، يتطرق للخطط المبتكرة التي وضعها داربيلوف على مدار أكثر من 10 سنوات، لإطلاق الأفلام المتميزة في دور العرض، وذلك من خلال شركته في لوس أنجلوس، ومن خلال تكوين علاقات فريدة مع صنّاع الأفلام، والاستديوهات المستقلة والمنصات الرقمية، حيث تمكنت شركة "Roadside Attractions" من إطلاق 150 فيلما بلغ مجموع أرباحها إجمالًا ما يقارب 500 مليون دولار.