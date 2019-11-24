ختام السوق الخيري للأمم المتحدة في فيينا بمشاركة مصرية

اختتمت أعمال السوق الخيري السنوي للأمم المتحدة في دورته الـ52 " بازار 2019 " اليوم الأحد التي عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا واستمرت أعماله يومين.



وشاركت مصر في أعمال السوق الخيري بجناح مميز افتتحه السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية.



ويحظى السوق بمشاركة واسعة لأجنحة نحو 80 دولة وأكثر من 20 ألف زائر، وأن العائد يوجه لصالح الأطفال المحتاجين والفقراء حول العالم.