أول تعليق لـ محمد رمضان بعد فوزه بجائزة "الأغنية الأكثر شعبية"

شارك الفنان محمد رمضان، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" مقطع فيديو جديد له، أعرب من خلاله عن سعادته بحصوله على جائزة "الأغنية الأكثر شعبية" في نيجيريا، عن أغنية "مافيا".



وعلق "رمضان" على الصورة، قائلًا: "الحمد لله رب العالمين، أول جائزة دولية في حياتي، جائزة المغني الأكثر شعبية في إفريقيا، وأنا بهدي الجائزة دي ليكو، إنتو اللي تستحقوا هذه الجائزة، إنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله دائما أكون عند حسن ظنكم".



وكان الفنان محمد رمضان قد سافر إلى نيجيريا للمشاركة في الحفل، ونشر عددًا كبيرًا من الصور له، عبر حسابه على إنستجرام، مؤكدا أن البلد خطف قلبه.



يذكر أن محمد رمضان، يشارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "البرنس"، من إنتاج شركة سينرجى، والذي تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي وهو من إخراج محمد سامي.