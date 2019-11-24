"خطة البرلمان " تضع روشتة للحد من عجز الموازنة ورفع الاحتياطي النقدي

حددت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عددًا من الإجراءات اللازمة لتعظيم الصادرات وترشيد الواردات خلال الفترة المقبلة، للقضاء على الخلل الهيكلي المتزايد والمستمر في الميزان التجاري، بهدف الحد من عجز الموازنة، ورفع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.



وشددت اللجنة في التقرير الذي أعدته؛ للرد على بيان الحكومة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الأيام المقبلة، على ضرورة التزام الحكومة بوضع سياسة تصديرية واقعية للنهوض بالصادرات السلعية غير البترولية، من خلال استعادة أسواق السلع الزراعية ذات الميزة التصديرية النسبية، مثل القطن والموالح والبطاطس، والعمل على تنويع الأسواق الخارجية، بالاتجاه إلى الأسواق العربية والإفريقية.



ووفقًا لما كشفه التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، فقد ألزمت اللجنة الحكومة، بحصر التحديات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي الصناعي، من سياسة تصدير الفائض، إلى سياسة الإنتاج للتصدير، والعمل على تلافي تلك المعوقات من خلال برنامج زمني محدد، يتم وضعه بمشاركة كل الأطراف المعنية، من منتجين ومصدرين ومنظمات أهلية، للنهوض بالصادرات السلعية الزراعية.



ومن جانب آخر، شددت اللجنة على ترشيد الواردات غير الضرورية، بما لا يؤثر على انتظام النشاط الاجتماعي، وتدعيم الإنتاج المحلي من مختلف السلع، لزيادة استيفاء الطلب المحلي، مع العمل على زيادة الإنتاج من بعض السلع الزراعية للحد من استيرادها من الخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وأهمها القمح والذرة.