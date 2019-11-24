ضبط صاحبي فيديو التنمر على "معاق" في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على الشخصين اللذين ظهرا في فيديو التنمر، على شخص يعاني من إعاقة ذهنية داخل مقهى بقرية ميت الكرما في مركز طلخا.



وأصيب أحد الشخصين بكسر في القدم، في أثناء محاولته للهرب من الملاحقة الأمنية، وجارٍ اتخاذ التدخل الطبي اللازم في المستشفى.



وبمواجهة الشخصين، تبين أنهما سجلا الفيديو بدافع المزاح مع شخص معاق ذهنيًا يدعى "عادل"، يعمل فراشًا في إحدى المدارس.