أردوغان يعترف بتدخله في شئون الدول لأنه قوي.. والديهي: "بلطجي"

استعرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعترف خلاله بالتدخل في شئون الدول، مبررًا ذلك بأنه "قوي".



وقال "أردوغان"، خلال الفيديو: "لا يمكن لأحد أن يتصارع مع تركيا، ولا يمكن لأحد أن يجعل دولتنا تركع، الصراعات التي خضناها في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط وإفريقيا والبلقان والأعمال التي نفذناها في جميع أنحاء العالم هي أقوى دليل على ذلك".



وعقب "الديهي"، على الفيديو، قائلًا: "بيفتخر بتدخله في الدول لأنه قوي، بلطجي يعني".



كما استعرض "الديهي"، فيديو آخر لرئيسة حزب الخير ميرال الكسينار، توجه رسالة قوية إلى الرئيس التركى رجب طيب أرودغان، فى ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث قالت "ميرال" الملقبة بالمرأة الحديدية، للرئيس التركى، تطلب من الشعب الصبر وأنت تصرف أكثر من مليوني ليرة يوميًا بالقصر الرئاسي.