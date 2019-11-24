على سعدة يكتب: من أسرار صاحبة الجلالة

استدعى السادات الكاتب الصحفى إبراهيم سعدة إلى مكتبه، ليخبره بقرار تكليفه بإنشاء جريدة للحزب الوطنى يرأس هو تحريرها.. أطرق الصحفى الشاب رأسه مفكرًا ثم قال: لى ثلاثة شروط يا سيادة الرئيس كى أقبل تأسيس الجريدة.

ابتسم السادات متسائلًا والدهشة تملأ وجهه من جرأة هذا الشاب الذى استطرد قائلًا: الشرط الأول: أن أختار بنفسى المحررين، وأحدد لهم لائحة خاصة بالرواتب والمكافآت.. والشرط الثانى: أن يكتبوا بحرية عن كل الإيجابيات والسلبيات دون أى تدخل من الحزب أو من سيادتكم.. الشرط الثالث: أن أنشر أسبوعيًا حوارًا معكم تنفرد به الجريدة بدلًا من حواركم مع أنيس منصور بمجلة أكتوبر.. وشروطى يا سيادة الرئيس لأننى أريد إنشاء صحيفة يسعى المواطن المصرى لشرائها.. ولا نضطر لتوزيعها جبريًا ومجانًا على أفراد القوات المسلحة.. وافق السادات على شروط إبراهيم سعدة الثلاثة دون تفكير، مبديًا تمنياته بالتوفيق عبر ابتسامة عريضة ملأت وجهه ولا تخفى إعجابه.

انتقى إبراهيم سعدة بعناية من يشاركه فى تحرير الجريدة التى اختار لها اسم «مايو»، وعلى رأسهم أحمد رجب والرسام مصطفى حسين.. وأبدعت كاميرا فاروق إبراهيم فى تصوير الحياة اليومية الطبيعية للسادات، وتم نشرها فى مايو وأخبار اليوم، ليرى الشعب لأول مرة رئيسه مرتديًا المايوه، أو وهو يقوم بحلاقة ذقنه ويتناول إفطاره مع أولاده صباحًا.. ورغم غضب السيدة جيهان من الصور، فإنها لاقت استحسانًا كبيرًا من السادات.

نجحت الجريدة وحققت توزيعًا خرافيًا فى أسابيعها الأولى.. وانطلقت الأقلام بحرية إلى أن كتب إبراهيم سعدة مقالًا ينتقد فيه صوفى أبوطالب «وكان رئيسًا لمجلس الشعب» ووصف قراراته بغير المدروسة وبأنه «ثقيل الدم».

هاج وماج الدكتور صوفى وذهب شاكيًا إبراهيم سعدة للرئيس مطالبًا بفصله ومعاقبته، إلا أنه فوجئ بأن الكاتب تقدم باستقالته فور كتابته المقال احتجاجًا واستياءً من أسلوب إدارة الحزب. وانسحب كبار الكتاب تباعًا من تحرير الجريدة تضامنًا مع إبراهيم سعدة.. وهبط توزيع جريدة مايو بشدة، وتم توزيعها مجانًا على القوات المسلحة، ثم تحولت لقراطيس للفول واللب والحمص، إلى أن تم إغلاقها بعد أن تفاقمت خسائرها.. وللحديث بقية.

