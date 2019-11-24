استئصال ورم نادر وزنه 15 كيلو من مريض في المنيا

أجرى فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي بالمنيا، جراحة لاستئصال ورم نادر من مريض يبلغ ٥٨ عاما، ويزن الورم ١٥ كيلو جرام، إذ تمكن الفريق الطبي من إنقاذ حياته، وتم احتجازه تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، إلى أن استقرت حالته.



أجرى الجراحة فريق طبي يضم الجراح الدكتور كمال ناجي استشاري الجراحة العامة، الجراح المساعد الطبيب مقيم دكتور عبد الرحمن المحمدي، دكتورة هناء محمد استشاري التخدير بالتامين الصحي، ومن التمريض حسناء.



وأكد الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، أن المستشفى استقبلت المريض "م. م" ٥٨ عاما، مقيم بمركز بني مزار، يشكو من إمساك مزمن وآلام حادة بمنطقة البطن، وبعد خضوعه للفحوصات المعملية وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود ورم وتمدد بالقولون يملأ تجويف البطن بالكامل ويضغط على الأمعاء والحالبين ويستلزم تدخلا جراحيا، لاستئصال الورم.



وأضاف مدير المستشفى، أن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، وتعتبر من العمليات النادرة التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرًا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين وحرصًا على رفع معاناتهم من السفر لإجراء العمليات الكبرى بمستشفيات القاهرة.



وأشار "سعد" أن هذه العملية الناجحة تندرج تحت العمليات الأولى من نوعها فى المستشفى، وتعد إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية، وتأتي استكمالا لسلسة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يجريها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور محمود محمد صاوي مدير عام فرع المنيا للتأمين الصحي، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي. وجه مدير المستشفى الشكر للدكتور محمود الصاوي مدير عام الفرع، والدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة، على رعايتهما ودعمهما المستمر لجهود تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفى والتي بدأت بالعمل على تفعيل معايير الجودة في كافة الأقسام، بالتوازي مع إجراء إصلاحات هيكلية وإدارية، علاوة على تنمية مهارات وكفاءات العنصر البشرى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين عبر توقيع تعاقدات للاستعانة برموز طبية مرموقة من كبار الاستشاريين في كل التخصصات.