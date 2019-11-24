وفد أمريكي يزور برنامج الرياضة من أجل التنمية تحت شعار "مهارتي لياقتي"

أجرى وفد أمريكي زيارة خاصة لبرنامج "الرياضة من أجل التنمية"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.



ويأتي هذا البرنامج تحت شعار "مهارتي لياقتي" ويهدف إلى تنمية المهارات الحياتية لفتاة الصعيد وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة، ويستهدف 3 آلاف فتاة في كل محافظة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في إطار برنامج تهيئة بيئة داعمة للنشء في مصر.



وفي هذا الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، من خلال إدماج جميع شرائح وفئات المجتمع المصري في إطار توعوي يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة من خلال ممارسة الرياضة، وكذلك الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة لديها عدد من بروتوكولات التعاون الهامة مع مؤسسات محلية ودولية، من شأنها المساهمة في رفع الوعي الثقافي الرياضي لدى المجتمع المصري، وأن الفتاة والمرأة المصرية سيكون لها دور كبير خلال المرحلة الحالية والمستقبلية في المشاركة المجتمعية من خلال ممارسة الرياضة.



وجاءت الزيارة بحضور كل من سارة بوكنان وأميرة رضوان وناردين إسحق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتورة غادة جمال الدين منسق عام المشروع.