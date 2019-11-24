تدشين مصنع بـ7 ملايين دولار يوفر 150 فرصة عمل في قنا

ترأس محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وفوزي نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار في المحافظة.



وأوضح أن المجلس وافق على إقامة مصنع "ايجل وود اندستريز" لتصنيع ألواح الكونتر ومشتقاته على مساحة 4200 م2 بتكلفة استثمارية حوالي 7 ملايين دولار، ويوفر 150 فرصة عمل، وسوف يتم تصدير نسبة كبيرة من منتجات المصنع للخارج تصل إلى 60%.



وأضاف المحافظ، أن المجلس قرر منح مهلة لمدة شهر لكل من شركة "مازن للمستحضرات الطبية" وشركة "ميان للمواد الغذائية"؛ لإستلام الأرض التى تم تخصيصها لصالح الشركتين والبدء في الأعمال الإنشائية.