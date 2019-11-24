"تذكرتي" تكشف تفاصيل تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كشف أحمد السحار، مسئول بإدارة عمليات شركة "تذكرتي"، عن دور منصة" تذكرتي" في تنظيم أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، قائلًا: "كنا نعمل على التأكد من سلامة جميع المشجعين المشاركين بالمباريات، فضلًا عن تخفيف الازدحام على البوابات".



وأضاف "السحار"، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن التنظيم الذي يقومون به يساهم في تخفيف الازدحام وتخفيف الطوابير التي لا تستمر أكثر من 10 دقائق فقط، علي خلاف العهود الماضية التي يستمر فيها الجمهور في الوقوف لساعات طويلة، مشيرًا إلى أن الشباب المشارك يرشد المشجعين وينظم الطوابير، وتخفيف لأي مشاكل تحدث داخل الطوابير.



كما أوضح أنهم ركزوا على تلافي الأخطاء السابقة خلال البطولات الماضية، لافتًا إلى أنهم يستمعون لآراء المشجعين وشكواهم حتي يستطيعوا دراستها وحل كافة المشاكل التي تواجه المشجعين.