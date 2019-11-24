"امرأة الوفد" بالفيوم تنظم ندوة للتوعية بأضرار زواج القاصرات

نظمت لجنة المرأة برئاسة علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالمحافظة، ندوة للتوعية بأضرار زواج القاصرات بقرية أهريت التابعة لمركز أطسا بحضور يوسف محمود رئيس الوحدة المحلية بجردو، وعمر إسماعيل القيادي بالعمل العام والمجتمعي، تحت رعاية عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب.



جاءت الندوة ضمن فعاليات مبادرة الوفد مع المرأة برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي، والمنسق العام الدكتورة أميرة أبو شقة، وتضمنت الندوة نقاش مع حشد كبير من سيدات القرية حول أضرار زواج القاصرات الصحية والنفسية والاجتماعية، وما يترتب عليها من تسرب من التعليم والعنف الأسري.



ورصدت اللجنة برصد بعض المشكلات التي تواجه السيدات بالقرية والقرى المجاورة، والتي تنوعت بين اقتصادية وصحية واجتماعية، بهدف التواصل مع الجهات المسئولة لحلها بمساعدة رؤساء وأعضاء اللجان بالحزب.