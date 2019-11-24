سقوط شبكة دعارة داخل ملهى ليلي في النزهة

خطارا مفادة ورود معلومات عن ملهي ليلي داخل فندق سياحي بالنزهة لممارسة الدعارة بمقابل مادي وبدون تميز.



دلت تحريات العميد أحمد طاهر، مدير فرع النشاط الداخلى، أن الملهى يديره مسجل خطر يدعى محمد.ر، وشهرته محمد شبرا، ويكون تشكيلاغ عصابيا يستخدم الملهى فى الأعمال المنافية للآداب، إضافة إلى بيع وتعاطى المواد المخدرة.



على الفور، قامت قوة من رجال المباحث بمداهمة الملهى وألقت القبض على فتاتين وراغبي متعة و4 من أفراد التشكيل والقبض على 6 من متعاطي المواد المخدرة وكمية من الحشيش وأدوات التعاطي، و20 ألفا حصيلة الاتجار وكمية من الحشيش وضبط 4 من أعضاء التشكيل وبالكشف عنهم تبين أنهم هاربون من تنفيذ 21 حكمًا قضائيًا واجب النفاذ.



بالعرض على النيابة بإشراف العميد عماد عكاشة، نائب مدير إدارة الآداب أمرت بتشميع الملهي واتخاذ إجراءات إلغاء التراخيص السياحيه الممنوحة له وحبس المتهمين 4 أيام.

ألقت مباحث الآداب القبض على تشكيل عصابى يقوده مسجل خطر حول ملهى ليلى داخل فندق شهير بمنطقة النزهة الى وكر لممارسة الدعارة وتجارة المخدرات.تعود الواقعة بتلقى اللواء خالد عبدالعزيز، مديرالإدارة العامة لمباحث الآداب، إ