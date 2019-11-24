تفاصيل جديدة في جثة "دجال الطالبية"

أدلى المتهمون بقتل دجال فى الطالبية باعترافات تفصيلية أمام مفتشى قطاع الأمن العام.



وقالت ربّة منزل، 31 سنة، المتهمة الرئيسية بأنها تعرفت على المجنى عليه "ع.أ" بائع أقمشة، منذ عامين لعلاج نجلها وارتبطت بعلاقة غير شرعية معه ورغبت فى إنهائها.



أضافت المتهمة، بأن المجني عليه هددها بفضح أمرها أمام زوجها إذا اقدمت على إنهاء العلاقة، فعقد العزم على قتله واتفقت مع المتهم الثاني، موظف، 31 سنة، خطيب شقيقتها على التخلص منه وقتله، واليوم استدرجته لمنزل والدتها وقامت بذبحه بعدة طعنات ووضعت الجثة داخل كيس بمساعدة خطيب شقيقتها، وقاما بإلقاء الجثة بترعة المريوطية، إلاّ أن الأهالي تمكنوا من ضبطهم قبل الفرار.



وكشف الفحص مفتشى قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سلم مساعد وزير الداخلية، بأن المجنى عليه يمارس أعمال الدجل والشغوذة ونصب العديد من الأشخاص، وسبق اتهامه فى 12 قضية أموال عامة ومخدرات.



تم تحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة سير التحقيقات مع المتهمين.