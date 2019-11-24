محمد الباز يكتب: محمد على إبراهيم.. الخادم لما يتوب يعارض

- حين عاد سمير رجب من الحج هنأه أحدهم بقوله «حج مبرور وذنب مغفور» فهاجمه محمد على إبراهيم: «إنت اتجننت.. هو الريس ليه ذنوب؟»

- عندما حلم محرر بـ«الجمهورية» بأن إبراهيم سيُصبح رئيسًا للتحرير ذهب إليه الأخير بـ«شومة» واعتدى عليه لإثبات ولائه لسمير رجب



لسنوات مضت لم أجد ما يدفعنى لتأمل الأزمة النفسية الحادة التى يمر بها محمد على إبراهيم، آخر رئيس تحرير لجريدة الجمهورية فى عصر الرئيس الأسبق مبارك، وهى الأزمة التى جعلته يختار خط المعاندة لنظام ما بعد ٣٠ يونيو، دون أن يفهم أحد حقيقة تحولاته واندفاعاته فى طريقه الجديد.



ولسنوات أكثر مضت لم يكن هناك ما يدفعنى للإعجاب بتجربته المهنية التى بدأت لأسباب لا علاقة لها بالصحافة ولا بأهلها، فلم يكن الشاب الذى ولد فى محافظة كفرالشيخ- يحلو له أن يردد أنه قاهرى من مواليد العباسية- وبدأ حياته موظفًا فى وزارة الاتصالات بعد تخرجه فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، يحلم بالعمل فى الصحافة، أو الصعود من خلالها حتى يصبح واحدًا من الأسماء المعروفة فيها، ولن أقول اللامعة، لأنه لم يكن يومًا صاحب اسم لامع أو قلم مؤثر أو رأى له قيمة.

هناك من حاولوا التقليل من شأن محمد على إبراهيم، فقالوا مثلًا إنه دخل إلى عالم الصحافة بالصدفة، عندما كان يعمل مدرسًا لأولاد الكاتب الصحفى الكبير سمير رجب، ووقتها ألحَّ عليه أن يلحقه بأى عمل صحفى، ومن هنا بدأ رحلته.

هذه الواقعة ليست صحيحة، فرغم أنه عمل مدرسًا لفترة قبل التحاقه بوزارة الاتصالات، إلا أنه لم يدرّس لأولاد سمير رجب فى أى وقت.

كل ما جرى أنه ترك عمله فى وزارة الاتصالات، والتحق بالقسم الخارجى فى جريدة الجمهورية بعد فترة قصيرة قضاها فى وكالة أنباء الشرق الأوسط، وربما بسبب وظيفته السابقة كان زملاؤه فى الجمهورية يلقبونه بـ«الجدع بتاع التليفونات».

فى عام ١٩٨١ وعندما أصبح سمير رجب رئيسًا لتحرير جريدة المساء اصطحبه معه، ولأنه يعرفه جيدًا فقد رشحه بعد ذلك ليصبح رئيسًا لتحرير جريدة الإجيبشيان جازيت، التى تركها فى عام ٢٠٠٥، ليخلف أستاذه ومرشده فى المهنة فى منصبه رئيسًا لتحرير الجمهورية.

لا يشغلنى هنا التاريخ المهنى لمحمد على إبراهيم، ولا الطريقة التى صعد بها.

لا أنكر عليه اجتهاده.

ولا يمكننا أن نجرده من أى كفاءة هو عليها بالفعل، وهى الكفاءة التى جعلته يستغل القليل الذى لديه ليحقق أكبر مكسب ممكن بالنسبة له، ربما لم يكن يحلم به هو نفسه، فلو أن عرافة جلست أمامه وهو جالس فى مكتبه بوزارة الاتصالات وقالت له إنه سيكون واحدًا من رجال مبارك المعدودين فى الصحافة، حتى لو كان ذلك لسنوات قليلة، لطردها من أمامه على الفور، غير مصدق ما تقول.

عرف محمد على إبراهيم أن مفتاح صعوده هو سمير رجب، فلم يغادر عباءته، فجعل نفسه خادمًا له.

وهنا لا يمكننى تجاهل ما يتردد عن هذه العلاقة، حتى لو كان فيها بعض المبالغات التى تخاصم المنطق، لكنها السيرة التى ستظل تطارد صاحبها حتى قبره.

كان محمد على إبراهيم معروفًا فى مؤسسة دار التحرير بأنه واحد من صبيان سمير رجب المقربين، فقد كان الكاتب الكبير يستخدمه أحيانًا فى ترجمة بعض التقارير التى يحتاجها فى مقالاته، وهو أمر لا يعيب إبراهيم، فهو أمر معتاد فى دور الصحف، لكن ما يعيبه أنه كان يبالغ فى إظهار ولائه لسمير رجب بصورة تبدو للبعض منفرة وسمجة، لأنها تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

من بين ما يرويه أبناء مؤسسة التحرير، أنهم ذهبوا إلى سمير رجب ليهنئوه بسلامة عودته من رحلة الحج، وكان من بينهم محمد على إبراهيم، وفجأة قال أحدهم لرجب، «حج مبرور وذنب مغفور يا ريس»، فإذا بإبراهيم يصرخ فيه: «إنت اتجننت هو الريس له ذنوب»؟!.

لا أدرى بالطبع كيف رد سمير رجب على ما قاله إبراهيم، لكن أغلب الظن أنه قال بينه وبين نفسه: «النفاق ميوصلش للدرجة دى».

ظلت العلاقة بين الريس سمير رجب وتابعه محمد على إبراهيم حتى تفجرت واقعة الحلم.

وهى الواقعة التى كشف عنها وقتها الكاتب الراحل مجدى مهنا، عندما حكى أن السيد هانى، وكان محررًا للشئون العربية بجريدة الجمهورية، حلم أن محمد على إبراهيم أصبح رئيسًا لتحرير الجمهورية، وأنه رآه فى منامه يدخل مكتب سمير رجب سعيدًا منتشيًا.

تداول العاملون فى دار التحرير حكاية الحلم، وكان طبيعيًا أن يصل إلى سمير رجب، الذى اتصل بمحمد على إبراهيم غاضبًا، فقد تصور أن تلميذه يتمرد عليه، وأن السيد هانى يروج هذه الحكاية بإيحاء منه، قال له: «بقى إنت عاوز تبقى مكانى يا محمد يا على يا إبراهيم؟».

رد محمد على إبراهيم كان عمليًا، سحب رِجل كرسى وتوجه إلى مكتب السيد هانى، ولم يتردد عن ضربه بشدة وتحطيم كل ما وقعت عيناه عليه، حتى يؤكد لسمير رجب أنه لا يقف وراء ترويج الحلم، وليجدد له ولاءه من جديد، لكن سمير رجب كان قد حسم أمره من تلميذه، فتوترت العلاقة بينهما وأبعده عنه تمامًا.

لم يكن لدى محمد على إبراهيم ما يؤهله لأن يكون رئيسًا لتحرير الجمهورية، وأغلب الظن أن من قرروا تغيير الوجوه القديمة فى المهنة أمسكوا بحكاية خلافه مع سمير رجب، فدفعوا به بديلًا له ليغير هوية الجمهورية تمامًا، وهو ما حدث، فقد كان من بين ما فعله بعد أن أصبح رئيسًا للتحرير أن بدأ بالتضييق على سمير رجب، فتدخل فى مقالاته فحذف منها، وتحديدًا الكبسولات التى كان يكتبها فى نهاية مقاله، وهى الكبسولات التى كانت سببًا فى شهرة رجب وتأثيره فى الوسط السياسى أيضًا.

كان طبيعيًا أن يتردد سمير فى أن يكتب باستمرار، فقد عز عليه أن يرد له محمد على إبراهيم الجميل بهذه الطريقة.

خلال السنوات الست التى قضاها محمد على إبراهيم رئيسًا لتحرير الجمهورية ضمن المجموعة التى توافقت على أن تكون خادمة مشروع توريث جمال مبارك، والوصول به إلى كرسى الرئاسة، كان تابعًا مطيعًا جدًا للنظام السياسى، فهو من بين رؤساء التحرير الذين يكتبون لقارئ واحد، ولذلك كان غريبًا بالنسبة لى أن يعود فى ثوب الواعظ للإعلام الآن، مرتديًا ثوب الأستاذ الذى لا يليق عليه ولا يناسبه، ولأنه كذلك فقد كان مناسبًا أن ألتفت إليه من باب المدلسين الذين يملأون حياتنا الآن.

وقد تسأل عن مناسبة ذلك تحديدًا؟

سأقول لك إنه بعد حادث قطار طنطا، الذى راح ضحيته الشاب محمد عيد شهيدًا لخطأ كمسرى طالبه بدفع غرامة عدم قطع تذكرة أو القفز من القطار- قال إنه لو كان رئيسًا للتحرير لنشر صورة جنازته ووضع عنوانًا رئيسيًا فى الصفحة الأولى «الفاشل لازم يرحل».

دع عنك أنه لو كان رئيسًا للتحرير ما فعلها، لأن الأمر ليس كذلك، ولكنه يبحث عن بطولة زائفة.

ما حدث فعلًا أنه عندما كان رئيسًا للتحرير خلال سنوات مبارك الأخيرة ووقع حادث قطار العياط لم يفعل ما قاله، واكتفى بنشر الخبر فى زاوية صغيرة بالصفحة الأولى، وهو ما أمسك به الزميل نشأت الديهى فى برنامجه «بالورقة والقلم».

يمكننى أن أعود بكم إلى بداية كلامى الأول عن أزمته النفسية.

لقد اعتبر البعض أن حالة المعارضة التى تنتاب محمد على إبراهيم الآن، وتظهر فى مقالاته التى كان يكتبها فى موقع «مصر العربية»، الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال يكتبها فى جريدة «المصرى اليوم» وأحيانًا فى جريدة «البوابة»، وإن كان بحدة أقل، لأن الزميل عبدالرحيم على لم يسمح له بشطحاته المعارضة فى جريدته التى تلتزم بخط الدولة بفهم ومسئولية- تُعد تحولًا فى مواقفه، فكيف لكاتب عاش فى ظل النظام سابقًا أن يصدر نفسه على أنه معارض شرس للنظام الحالى؟

خلال السنوات الماضية هاجم كثيرون محمد على إبراهيم وطعنوا فيه، لكن للأسف الشديد لم يصلوا إلى حقيقته، فهو لا يعيش حالة تحول، بقدر ما يعيش أزمة نفسية طاحنة تزلزل كيانه.

وقد تسألنى عن ملامح هذه الأزمة، ولماذا أنحاز إلى هذا التفسير؟

الإجابة ببساطة تكمن فى سيرة محمد على إبراهيم الإنسانية والمهنية.

عندما أصبح إبراهيم رئيسًا لتحرير الجمهورية، كان يحصل على ٣ فى الألف من الدخل العام لجريدة الجمهورية قبل خصم حجم الإنفاق، وهو ما لم يحدث مع رئيس تحرير قبله، كانت حصيلة هذه النسبة تصل فى السنة إلى ٣ ملايين جنيه على الأقل، هذا غير موارده الأخرى.

هذه الأموال الهائلة التى كانت تهبط على رأس محمد على إبراهيم دون مبرر، جعلته يعيش حالة من النشوة، حلم خلالها بأن يكون واحدًا من بارونات المهنة، لكن قبل أن يكتمل الحلم، تبدد كل شىء، وعاد مرة أخرى إلى نقطة الصفر، وكان ذلك بفعل ثورة ٢٥ يناير التى يكرهها إبراهيم كراهية التحريم.

بعد أيام قليلة من تخلى مبارك عن منصبه، صعد عدد من شباب مؤسسة دار التحرير إلى مكتب محمد على إبراهيم، وقرروا أن يطردوه من مكتبه باعتباره واحدًا من الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر لصالح نظام مبارك، ولولا تدخل عقلاء المؤسسة لتم إخراجه بطريقة غير لائقة.

لقد حاول محمد على إبراهيم أن يغازل شباب ثورة ٢٥ يناير، أن يقول لهم: أنا هنا، يمكن أن أكون معكم ولسانكم المعبر عنكم.

بعد الثورة كتب: «آن الأوان أن يتحول جهد الشباب فى ميدان التحرير إلى عمل سياسى رفيع، يستحقون أن يكون لهم حزب يعبر عن آرائهم وينقل نبضهم إلى الدولة، لقد أثبت الشباب أنهم القوة الحقيقية الأساسية فى الدولة المصرية، قوة نقية لا بد أن تؤطر فى مكانها الصحيح، إنها تحتاج شرعية دستورية، إذا كان الشباب يطالبون بسماع صوتهم فلا بد أن تكون لهم شرعية سياسية، شرعية الشارع تنتهى عند حد معين، الشباب أصبحوا قوة عظمى ولهم الحق فى أن يفخروا بإنجازاتهم».

ليس عليك إلا أن تغمض عينيك وتتخيل أن الذى كتب هذا الكلام هو محمد على إبراهيم الذى كان قبل أيام من كتابته يهاجم شباب التحرير، ولأنهم يعرفون حقيقته فقد تجاهلوه تمامًا، وكان طبيعيًا أن يدخل فى نفق النسيان.

لم تكن المشكلة عند محمد على إبراهيم فى انهيار النظام الذى كان يدافع عنه، والذى انقلب عليه بعد أيام قليلة من رحيل رموزه عن المسرح السياسى، ولكن لأنه فقد حلم الثراء المريح الذى كان يطارده.

اختبأ محمد على إبراهيم تمامًا بعد ٢٥ يناير، لم يسمع له أحد صوتًا فى مواجهة الإخوان، ولا يمكن تفسير ذلك بأنه كان يوافقهم أو يتوافق معهم، فهو ليس بهذه السذاجة الفكرية، لكنه كان يخشاهم، ولذلك فضل الصمت.

بعد ثورة ٣٠ يونيو اعتقد محمد على إبراهيم أنه يمكن أن يعود إلى الصورة مرة أخرى، فلم يتردد عن عرض خدماته، وعبر صديق له طلب أن يكون واحدًا ممن يجلسون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى أو على الأقل يحضرون لقاءاتهم العامة.

كانت حجة محمد على إبراهيم فى ذلك أنه رجل صاحب خبرة، حصدها من قربه من الرئيس مبارك، وأن هذه الخبرة حتمًا يحتاجها الرئيس الجديد، لكن ولأن كل شىء تغير، الأفكار والسياسات والوجوه أيضًا، فقد ذهب الصديق ولم يعد بالرد، ليعرف إبراهيم أنه ليس مرحبًا به.

هل أصيب محمد على إبراهيم بحالة من الإحباط؟

مؤكد أن ذلك حدث.

هل غضب من حالة الرفض التى قوبل بها طلبه؟

أستطيع أن أؤكد ذلك.

لم يستسلم الكاتب الذى كان يطلق عليه زملاؤه فى دار التحرير «الخرتيت» وذلك لإصراره على تحقيق كل ما يريده، مهما كان صعبًا أو معقدًا أو بعيد المنال، قرر أن يستعيد الضوء مرة أخرى، فاتجه إلى منصات المعارضة، وكان غريبًا بالنسبة لى أن يُصبح كاتبًا من كُتّاب «المصرى اليوم»، وهى الجريدة التى نالت من رذاذه الكثير، عندما كان يتهمها فى مقالاته بأنها ممولة وعميلة وطابور خامس.

ما يكتبه محمد على إبراهيم لا يمكن أن نعتبره معارضة من أى نوع، فهو لم يتدرب عليها، ولذلك يبدو فيما يكتبه متخشبًا غير مقنع ينسى ما اقترفته يداه قبل ذلك فتزل قدمه.

عدم تمرس محمد على إبراهيم فى المعارضة جعل منه لص مقالات، وهو ما كشفه موقع مدى مصر فى أكتوبر ٢٠١٦، عبر تقرير مطول، فقد أشار بوضوح إلى أن إبراهيم سطا على مقالات كتبها عبدالعظيم حماد، الذى كان رئيسًا لتحرير الأهرام، بعد ثورة يناير، وزيادة فى التأكيد أثبت الموقع عناوين المقالات، وتفاصيل سطو إبراهيم عليها.

فقد نشر محمد على إبراهيم مقالًا بعنوان «ماذا تبقى من ٢٣ يوليو ١٩٥٢»، نقله من مقال عبدالعظيم حماد الذى كان عنوانه « لماذا لن يعود نظام ٢٣ يوليو إلى صباه؟»، وكل ما فعله أنه أضاف ٢٥٣ كلمة إلى المقال الأصلى، ليصبح ما كتبه ١١٨٥.

بعد شهر من هذا الواقعة، نشر محمد على إبراهيم مقالًا فى «المصرى اليوم» عنوانه «إصلاحات وطنية للحكومة المستقوية» ليكتشف عبدالعظيم حماد أنه نقله من مقاله «هل نعرف تورجو ونيكر وكالون، أم نكتفى بلويس ومارى أنطوانيت؟».. ورغم أن إبراهيم لم ينقل المقال هذه المرة كما هو، حيث اكتفى باستلهام الفكرة فقط، فإنه استعان بالأمثلة التى ذكرها حماد، وأثبتها بنفس ترتيبها.

وانتهج محمد على إبراهيم نفس النهج للمرة الثالثة، عندما نشر فى «المصرى اليوم» مقاله «نيولوك للدولة المؤجلة والديكتاتور العادل»، حيث تبين أنه نحته كاملًا من مقال لحماد عنوانه «الذين إذا حكموا دولة أفسدوها (٢): الحل الوسط التاريخى».

وقد تسأل: لماذا ينحت محمد على إبراهيم مقالات الآخرين ولا يعتمد على نفسه إذا كان يريد أن يكون معارضًا نزيهًا للنظام المصرى، أو بالأدق للمنظومة التى نسجها الشعب المصرى لنفسه بعد ٣٠ يونيو؟

لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال: دعنى أسأل سؤالًا آخر، وهو: لماذا لم يرد محمد على إبراهيم على اتهامه بسرقة المقالات بهذا الشكل الفج، وهو الذى لا يترك حقه، بل يقطع طريق من يهاجمونه على طريقة الهجامين؟

الإجابة ببساطة أن الاتهام كان صحيحًا مائة بالمائة، ولم يجد أمامه وسيلة ينقذ نفسه بها إلا أن يلتزم الصمت تمامًا، لعل الناس تنسى هذه الجريمة، وهو ما حدث فعلًا، فقد نسى الناس، لكن الأرشيف لا ينسى.

نعود إلى السؤال الأول وهو: لماذا فعلها المعارض الشريف؟

أغلب الظن أنه لم يكن متمرسًا بما يكفى فى المعارضة، فوضع رأسه على كتف معارض آخر، عله يسعفه فى مهمته الجديدة التى هى فى الأصل ليست مهمة أصيلة بل طارئة، كان يريد أن يحقق بها هدفًا بعينه، وهو أن يستدعيه رجال النظام الجديد ليكون منهم، ولما فشل فى تحقيق الهدف قرر أن يستكمل طريق المعارضة.

لقد تعجب البعض من حدة محمد على إبراهيم وعنفه فى الرد على منتقديه، لكن الأمر لا يخرج عن تفسير واحد، وهو أنه يعانى نفسيًا وبشدة لعدم الاستجابة له، ولأنه هو نفسه هكذا طوال الوقت.

الذين يعرفونه جيدًا يؤكدون أنه شخص عنيف حتى فى هزاره، ودليلهم على ذلك أنه عندما كان يدخل فى نوبات هزار مع زملائه كان يفقد السيطرة على نفسه، ويتحول الهزار إلى عنف، وهو ما حدث أكثر من مرة مع مدير مكتبه فى جريدة الجمهورية واسمه فرج، فكان يلوى ذراعه بشدة، وحدث أن كسر ذراعه ذات مرة دون أن يقصد.

كان محمد على إبراهيم يتجاوز دائمًا، ولعلكم تذكرون الفيديو الشهير له وهو ينام على بطن زميل له فى الجمهورية، وساعتها تم تفسير هذا المشهد تفسيرًا غير لائق، دون أن يعرف من ذهبوا إلى ذلك أن هذه عادته.

حاولت أن أبحث حقيقة هذا الفيديو، فعرفت أن الزميلة ريم عزالدين، محررة شئون الأحزاب فى الجمهورية وقتها، هى التى صورته بالصدفة وهى موجودة فى مكتب محمد على إبراهيم، وقد فعلت ذلك بحسن نية، لأنها كانت تعرف أن هذه طريقة هزاره، ولم تتعجب عندما وجدته ينام على بطن زميله، ولا عندما قال له: «أنا مش تقيل ده أنا كمان خسيت ٥ كيلو».

وقبل أن تسألنى: ولماذا تعتبر محمد على إبراهيم مدلسًا فيما يقوله أو يكتبه الآن؟

سأقول لك إننا أمام مدلس من النوع الثقيل، على الأقل لأنه يدخل إلى خصومه من مداخل كاذبة يمارس من خلالها إسقاطات نفسية عليهم، فتخيل أن الذى كان يتلقى مقالاته من رموز الحزب الوطنى وينشرها كما يتلقاها، يتحدث الآن عن أداء الإعلام.

هذا ليس تحليلًا ولا تخيلًا أبدًا وإنما واقع لا يستطيع محمد على إبراهيم أن ينكره على الإطلاق.

أحد شهود وقائعه الكثيرة أكد لى أنه كان فى مكتبه، وكان يكتب وراء من يحدثه وجهة نظر النظام فى مواجهة إيران، وكانت المفاجأة أن ما كتبه إبراهيم وراء من يمليه كان هو مقاله بالنص دون زيادة أو نقصان، ولن تكون مفاجأة لك عندما تعرف أن من كان يمليه المقال هو الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، الذى كان واحدًا من رموز أمانة السياسات بالحزب الوطنى.

الأمر لم يتوقف بمحمد على إبراهيم عند هذا الحد، يمكن أن أقول لك ما هو أكثر.

من بين الحكايات الكثيرة التى تلتصق به أنه تلقى ذات مرة خلال عام ٢٠٠٨ اتصالًا تليفونيًا، وكان المتحدث هو حبيب العادلى، وزير الداخلية، يسأله: هل قرأت الجمهورية النهارده؟ فأجاب بأنه قرأها، فأعاد عليه العادلى السؤال: وهل قرأت باب حظك اليوم؟ فقال له: لا، فعنفه العادلى لأن برج الرئيس فى حظك اليوم هو «مستقبل مظلم وشقاء فى الدنيا وغير ذلك».

حاول محمد على إبراهيم أن يبرر الأمر بأنه لا يقرأ باب الحظ، لكن العادلى كان عنيفًا، قال له: «ابقى خلى بالك، ثم أغلق الهاتف فى وجهه».

ألغى محمد على إبراهيم باب الأبراج تمامًا ليشترى دماغه، لكن بعد أيام تلقى اتصالًا من الرئاسة ليعيد الباب مرة أخرى بشرط ألا يقع فى الخطأ مرة أخرى، فأعاده مرة ثانية، وكان يحرص على قراءته بنفسه، بعد أن يضع عبارات كلها تفاؤل ومجاملة للرئيس كل يوم.

بهذه الطريقة كان محمد على إبراهيم يعمل، ولذلك كان غريبًا أن يرتدى ملابس الأبطال، أو يحاول أن يلعب أدوار البطولة على المسرح السياسى، رغم أنه لم يتقن إلا أدوار الكومبارس.

ستعيد علىّ السؤال مرة أخرى: وأين التدليس فيما يكتبه؟

هنا لا بد أن نفتح القوس لنبدأ من جديد، فما ذكرناه هنا كان مهمًا لنفهم مع مَنْ سنتعامل.