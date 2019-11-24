ضبط المتهم بتقطيع زوجته بالسيف.. وابنته: حاولت منعه من ذبح أمي

تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط عامل قطع زوجته بالسيف فى الهرم، فيما اعترفت كريمته بارتكاب الجريمة.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عامل بقتل زوجته وتقطيع جسدها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وأكدت التحريات صحة الواقعة بإقدام الزوج على قتل زوجته والهروب من مسرح الجريمة لشكه الدائم فى سلوكها والخلافات الدائمة بينهما.



تبين أن الجثة لربة منزل، 39 سنة، بها طعنات وجرح طعني نافذ وجروح قطعية بالذراع مسجاة على ظهرها بالشقة.



وبسؤال كريمتها (طالبة)، مقيمة بذات العنوان، قررت أنه توجد خلافات زوجية بين والدتها ووالدها، وأن مرتكب الواقعة والدها عامل 40 سنة، وفوجئت بحضوره والتعدى على والدتها بسلاح أبيض، حاولت منعه إلا أنه قام بدفعها وفرّ هاربًا.



تم عمل عدة أكمنة سرية، حتى تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.