جزار وسائق يقتلان صديقهما بسبب "توك توك" في دمياط

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على جزار وسائق قتلا صديقهما؛ للخلاف على حصيلة بيع توك توك فى دمياط.



تلقى مركز كفر سعد، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لذكر فى العقد الثانى من العمر، عبارة عن هيكل عظمى بكامل ملابسه داخل قطعة أرض زراعية محاطة بسور مهجورة كائنة بناحية كفر سعد البلد دائرة المركز.



وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن دمياط إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه سائق توك توك 20 سنة مقيم بذات الناحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديقين له، وهما جزار 22 سنة، وسائق توك توك، 21 سنة، مُقيمان بدائرة المركز.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائى بأمنى (دمياط - الشرقية)، أسفرت عن ضبطهما الأول بنطاق أمن الشرقية والثانى بنطاق أمن دمياط.



وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة وقررا بسابقة ارتباطهما بعلاقة صداقة بالمجنى عليه، واتفاقه معهما على بيع التوك توك قيادته ملك، سائق 64 سنة مُقيم بذات الناحية، واقتسام ثمنه فيما بينهما وتوجهوا إلى محافظة الشرقية وقاموا ببيعه لآخر، 30 سنة مُقيم بالإبراهيمية بالشرقية نظير 6 آلاف جنيه.



عقب ذلك اختلفا مع المجنى عليه حول تقسيم المبلغ المالى حصيلة بيع التوك توك، فاتفقا فيما بينهما على التخلص منه بقتله والاستيلاء على المبلغ المالى.



أضاف المتهمان بقيامهما بتاريخ 392019 يوم ارتكاب الواقعة بالتوجه إلى مكان العثور على الجثة بزعم اقتسام المبلغ المالى، وباغتا المجنى عليه، وقاما بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجارة، فأوديا بحياته وتركاه بذات المكان واستوليا على المبلغ، تم بإرشاد المتهمين ضبط التوك توك.