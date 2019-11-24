النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

أحال النائب العام الشكوى المقدمة من دفاع عائشة خيرت الشاطر، المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، لنيابة أمن الدولة العليا، بشأن تدهور حالتها الصحية وإرجاع ذلك لسوء أوضاع محبسها، للتحقيق فيها.



وطلبت نيابة أمن الدولة العليا الملف الطبي الخاص بالشاكية وأمرت باستدعاء الطبيب المشرف على حالتها لسماع أقواله، وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أودعتها بمستشفى المنيل الجامعي لتلقي العلاج، وبعد تحسن حالتها أُودعت بمستشفى السجن لاستكمال علاجها