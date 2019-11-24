ياسر الهضيبي: قلة الدعم المالي والصراعات سبب تدهور الأحزاب

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، أن الثقب الثقافي الأقل تأثيرا في تدهور الأحزاب.



وأوضح "الهضيبي"، في تصريحات إعلامية له اليوم، أن قلة الدعم المالي والصراعات داخل الأحزاب هي السبب في تدهور الأداء الحزبي.



وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الأزمة الثقافية للمواطن المصري في الانضمام للأحزاب والاستمرار في التفاعل مع الحزب على الأرض.