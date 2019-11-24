"جيل الإسكندرية" يكرّم ضباط مباحث محرم بك

زار وفد من حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية بقيادة الدكتور عمر عوض أمين الحزب بالمحافظة قسم محرم بك.



وخلال الزيارة كرم الحزب المقدم أمير المهندس رئيس المباحث والرائد محمد مجدى معاون أول المباحث والنقيب سعيد شعلة معاون أول المباحث.



وأشاد الدكتور عمر عوض أمين الحزب بدور مباحث القسم فى الفترة الماضية خاصة بعد ضبط جناة قضيتى قتل في غضون ساعات من الجريمة.

فى سياق متصل كرم الحزب النقيب محمد شرف رئيس نقطة الحجر النواتية التابعة لقسم شرطة ثان الرمل.