"الهضيبي": أردوغان يعدل النظام الانتخابي لانخفاض شعبيته

علق الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، عن قرار تعديل النظام الانتخابي في تركيا بأن تكون نسبة النجاح 40%+ 1 بدلًا من 50%+1 المعروف عالميًا.



وأكد "الهضيبي" في تصريحات إعلامية له، أن جميع القوانين السياسية جميعًا لم يوجد بها طرح مثل هذا الـ40%+1، مشيرًا إلى أن هذا التعديل من قبل أردوغان لانخفاض شعبيته وشعبية الحزب الخاص به.



وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخذ أسلوب التعديل في السياسات للنجاح في الانتخابات، مؤكدًا أن هناك اتجاه لأردوغان للدمج مع حزب آخر للقدرة على النجاح في الانتخابات القادمة.