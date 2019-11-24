الأحد 24 نوفمبر 2019 الموافق 27 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرى يبحث مع وفد إماراتي آليات الحفاظ على النيل

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:48 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
استقبل وزير الموارد المائية والري، وفدًا من وزارة البيئة الإماراتية بحضور عدد من قيادات الوزارة، وتناول اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال الحفاظ على نهر النيل.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية عقد لقاءات مستمرة بين البلدان العربية، مستعرضًا خطة الوزارة لحماية نهر النيل من أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر لخلق مظهر جمالى، مشيرًا إلى أهمية توظيف المجال الثقافي  فى توطيد التواصل بين الشعوب بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، وأهمية فتح مجالات للتعاون المستمر فى قطاع الموارد المائية، واستخدام الطاقة المتجددة والشمسية، وتطوير أساليب الري للحد من إهدار المياه.

وأوضح وزير الرى خلال اللقاء، أهمية ترشيد المياه لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وما تم بشأن إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط"، والحفاظ على شواطئ المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا.. والقاهرة 30 درجة

منذ حوالي 6 ساعات

الليلة في "90 دقيقة".. أحمد غزالي يكشف كيف تجند الإخوان عناصرها؟

منذ حوالي 19 ساعة

نقيب الممثلين يرد على شائعة وفاة الفنان حسن حسنى

منذ يوم

محمد الباز يرد على أكاذيب المحامى "الضلالى" أحمد البحقيرى

الصور

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

image description

50 صورة ترصد فرحة فوز المنتخب الأوليمبي بكأس الأمم الإفريقية

image description

الشوط الثاني لمباراة مصر و كوت ديفوار بنهائي أمم أفريقيا للشباب

image description

مصر ضد كوت ديفوار.. الشوط الأول لنهائي أمم أفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

حنان ترك: فيفي عبده وراء قراري بالانفصال ليلة الزفاف

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

أيام زمان

كيف تلقى فريد الأطرش خبر وفاته؟

صور - حكاية مارلين مونرو المصرية.. «الخيانة والنصب دمرا أسطورتها»

مفاجأة: ماذا حدث لـ عمر الشريف بعد أول قبلة من فاتن حمامة؟

اقتربت من الموت في أحدها.. 3 مواقف سينمائية لفيروز

ads

نجم الساعة

كيف تلقى فريد الأطرش خبر وفاته؟

الصحة

7 تمارين لتحسين مظهر الكتفين والذراعين

"الصحة العالمية" تطالب الخليج بتطبيق التصنيف الجديد للأمراض

الطرق الجديدة للتعامل مع حب الشباب أثناء الحمل

الكلاب تبلغ منتصف أعمارها بيولوجيا في عامها الثاني

الرئيس نيوز

انطلاق المؤتمر الإقتصادي العربي الإفريقي بالقاهرة الخميس المقبل

بالفيديو.. الداخلية تطلق قافلة خدمية لتقديم الرعاية للمواطنين

النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى دفاع عائشة الشاطر

المعارضة القطرية تكشف توتر العلاقات بين باريس والدوحة

منوعات

2147 حالة وفاة بأمراض معدية في الصين خلال شهر

دراسة: ارتفاع سرعة الرياح السطحية فى العالم منذ عام 2010

تكلفة الرحلة بمروحية شركة أوبر أقل تكلفة من الرحلة بسيارتها

علماء يكشفون عن حساب عمر الكلاب مقارنة بالبشر

كشكول

بأمر المحافظ.. منع الحوارات وغلق صفحات الإدارات التعليمية بالجيزة

حاول مساعدة ابنة عمه في المذاكرة .. فجذب 80 مليون متابع

بعد وفاة "شهد".. النيابة العامة لأولياء الأمور: رفقا بالقوارير

اتحاد طلاب ألسن عين شمس يطلق حملة تعريفية لأنشطته

إسلام سياسي

نكشف قصة تسمية الجماعة الإسلامية بجماعة الجنازير قديما

باحث سلفي: الشرع بريء من دعوات الإخوان للفوضى

رئيس الملتلقى العالمى للتصوف : تصوفنا ليس عبادة أشخاص بل هو أخلاق ودين

قيادي بالبناء والتنمية يدافع عن صفوت عبد الغني بعد هجوم الإخوان

مقالات الرأي
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
المزيد

الثقافة

"تأثير البيئة في الأعمال الأدبية".. مناقشات بالدقهلية

"المرأة ودورها في نشر الثقافة".. محاضرة بالشرقية

افتتاح الورشة التدريبية "لمعاونى أطلس المأثورات الشعبية"

"مدخل إلى التصوف الإسلامي".. كتاب جديد للدكتور علي جمعة

صفحتنا ع الفيس بوك