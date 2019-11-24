وزير الرى يبحث مع وفد إماراتي آليات الحفاظ على النيل

استقبل وزير الموارد المائية والري، وفدًا من وزارة البيئة الإماراتية بحضور عدد من قيادات الوزارة، وتناول اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال الحفاظ على نهر النيل.



وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية عقد لقاءات مستمرة بين البلدان العربية، مستعرضًا خطة الوزارة لحماية نهر النيل من أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر لخلق مظهر جمالى، مشيرًا إلى أهمية توظيف المجال الثقافي فى توطيد التواصل بين الشعوب بما نمتلكه من مكونات فكرية ومعرفية، وأهمية فتح مجالات للتعاون المستمر فى قطاع الموارد المائية، واستخدام الطاقة المتجددة والشمسية، وتطوير أساليب الري للحد من إهدار المياه.



وأوضح وزير الرى خلال اللقاء، أهمية ترشيد المياه لتحسين دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير الطاقة المستخدمة في رفع المياه، وما تم بشأن إدارة وصيانة شبكات الري عن طريق روابط مستخدمي المياه، بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه عن طريق استخدام أساليب الري الحديثة "الري بالرش والتنقيط"، والحفاظ على شواطئ المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة.