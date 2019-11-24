ماجد المصري وزوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما داليدا (صور)

احتفلت رانيا أبوالنصر، زوجة الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاد ابنتهما الصغرى "داليدا".



وشاركت رانيا أبوالنصر، متابعيها على "إنستجرام" صورًا خلال الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الثامن.



وعلقت على الصور، قائلة: "عيد ميلاد عائلة داليدا، كل عام وأنتِ بخير يا أميرة، ربنا يبارك فيك حبيبتي".



وظهرت "أبوالنصر" في الصور رفقة داليدا وزوجها ماجد المصري، وأمامهما "تورتة".



يُذكر أن الفنان ماجد المصري تزوج من رانيا أبوالنصر بعد انفصاله عن زوجته الأولى منى أش أش، وأنجب منها "آدم وداليدا".