تعرف على الأبراج المهووسة بالنظافة والترتيب

لكل برج صفاته التي تجعله متميز ومختلف عن الآخرين، واليوم تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد لـ"الدستور"، عن الأبراج المعروفة بنظافتها وترتيبها واهتمامها بكل شيء خاص بها.



- برج السرطان

يعشق مواليد برج السرطان الحياة المنزلية، ويعتبرون أن بيتهم مثل القصر يجب أن يكون كل شيء فيه منظم ونظيف، ويعكس صورتهم إلى الزوار، ويشعر مواليد هذا البرج بالسعادة عندما يبدأون بتنظيف الأشياء وترتيبها، فهم يسعون إلى تحويل كل الأشياء من حولهم إلى مثالية.



- برج العقرب

يسعى مواليد برج العقرب بطبيعتهم إلى السيطرة على كل الأمور من حولهم، فهم يريدون أن يسير كل شيء حسب رغباتهم، ولهذا السبب هم مهووسون بالنظام والترتيب، انطلاقًا من حب السيطرة لديهم فقط لا غير.



- برج العذراء

يتربع مواليد برج العذراء على قائمة الأبراج المهووسة بالنظافة، فهم قادرون على اتخاذ قرار بعدم زيارة هذا الصديق أو غيره إن وجدوا أن منزله غير مرتب، يحبون أن يرون كل شيء في مكانه.



- برج الحمل

بالنسبة لمواليد برج الحمل فالنظافة والتنظيم هما أسلوب حياة بالنسبة لهم، وقلة الترتيب تجعلهم متوترين وغير مرتاحين، ويعرفون بهوسهم على نظافتهم الشخصية ومظهرهم أكثر من أي شيء آخر.