"أرقام مفزعة للقتلى والجرحى والمعتقلين"..ماذا يحدث في إيران؟

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، تقريرا يسلط الضوء على تطورات الأوضاع في إيران، وذلك بعد إعلان المعارضة الإيرانية عدد ضحايا قمع النظام الإيراني خلال الاحتجاجات التي تشهدها مدن إيران رفضا لارتفاع سعر البنزين وسحب الأموال من البلاد لإنفاقها على الميليشيات الخارجية المعارضة.

ووفقا للتقرير فإن المعارضة أعلنت في بيان صحفي إن الأعداد تجاوزت 300 قتيل وتجاوز عدد الجرحى نحو 4000 جريح وزاد عدد المعتقلين عن عشرة آلاف شخص.

وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني يحتجز المعارضين في مراكز تابعة للحرس الثوري، ويتعرضون بداخلها للتنكيل.

وأكدت المعارضة الإيرانية قيام الحرس الثوري بسحب جثامين قتلى من المستشفيات إلى جهة مجهولة، كما دعت المعارضة الإيرانية مجلس الأمن للتحرك بشكل عاجل لوقف أعمال القتل بحق المتظاهرين وردع النظام الإيراني.



