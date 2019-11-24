انفجار مخزن أسلحة تابع للحوثيين بالحديدة

أعلنت مصادر يمنية محلية وقوع انفجار في مخزن سلاح تابع للميليشيات الحوثية في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة.



وأوضحت المصادر في تصريحات أوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أن الانفجار أدى إلى احتراق آليات عسكرية، وإصابة عدد من المسلحين الحوثيين.



وأشارت المصادر إلى أن الانفجار سبب ذعرا شديدا في أوساط السكان والأهالي بالمنطقة المحيطة لمكان مخزن سلاح ميليشيات الحوثي.