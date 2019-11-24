وزير الأوقاف: توجيهات الرئيس لكل ما يخص حياة الإنسان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن تكليف رئيس الجمهورية لم يكن للشأن العام الديني فقط، لكن هدفه كل ما يتصل بحياة المصريين في الشأن الاقتصادي والسياسي والديني، وأيضا تحديد من الذي يحق له التحدث في الشأن العام، مضيفا: "لن يسمح التحدث لغير المتخصصين".



وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته في ثان جلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، أن توقيت المؤتمر يخضع لاعتبارات عديدة منها التصريح من رئاسة الجمهورية والأجندات الدولية لوزارة الخارجية، والوضع في الاعتبار موعد مؤتمر الأزهر للفكر الديني لأن فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، أعلن أن المؤتمر سيكون في نهاية يناير.

