محسن عادل: إفريقيا من أنشط القارات في تجارة الخدمات

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار سابقًا، إن إفريقيا واحدة من أنشط القارات من حيث تجارة الخدمات، حيث تحتاج إلى بنوك جديدة، مشيرًا إلى أن بعض البنوك المصرية تتجه إلى شرق إفريقيا، وتستحوذ على بنوك هناك.



ولفت خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن معدل الاستثمار زاد في إفريقيا 11%، بينما تراجع في العالم بنسبة 23%.



وأوضح أن إفريقيا تحتاج الآن إلى مراكز تخزين البيانات، وتصنيع السيارات، ومراكز ضخمة في تكنولوجيا المعلومات.



وأردف: "إفريقيا تحتاج إلى نوع مختلف من الاستثمارات، إذا لم ترفع مستوى الدخل في إفريقيا، سيعودون مرة أخرى كمهاجرين، وتصدر إفريقيا مشكلات إلى دول أخرى، لهذا فإن التعاون مع إفريقيا والاستثمار فيها ليس رفاهية، وإنما ضرورة قصوى".