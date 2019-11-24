طلب للتصريح بوقفة للحفاظ على مكتسبات المرأة بـ"الأحوال الشخصية" الجديد

تقدمت عدد من عضوات جمعية نهوض وتنمية مصر، بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية ظهر يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 بميدان سرايا الجزيرة.



وتهدف الوقفة للتعبير عن مطالبهن بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة، والحفاظ على حقوقها وحقوق أطفالها وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان من خلال ممارسة الدولة لدورها ممثلة فى المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.



جمعية نهوض وتنمية مصر، مشهرة برقم 3528، ومقرها 8/10 شارع متحف المنيل بمصر القديمة بالقاهرة.