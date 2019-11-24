بدء عرض فيلم الصيني "الحائط الرابع" بـ"القاهرة السينمائي"

بدأت قبل قليل فعاليات عرض الفيلم السينمائي الصيني "الحائط الرابع"، وذلك بحضور مخرجه جانج تشونج - جانج بو، وسط حضور جماهيري كبير داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين.



والفيلم الصيني، هو عرض "جالا" إخراج جانج تشونج، جانج بو، وتدور الأحداث حول "ليو لو" التي تعيش في عزلة عن البشر، تقبع داخل منزلها البارد وحاضرها الكئيب، إلى أن يفاجئها صديقها الوحيد "ما ها" بمشاعره تجاهها، كما يخبرها بمفاجأة أخرى تجعلهما يخوضا سويًا رحلة شعورية عبر الماضي والحاضر والمستقبل.