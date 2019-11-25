5 نصائح للتخلص من الرؤوس السوداء

يعتبر ظهور الرؤوس السوداء من المشاكل الجلدية الأكثرشيوعًا بين النساء بسبب استخدام المكياج، وعدم تنظيف البشرة منه جيدا، تتحدث خبيرة التجميل أمنية أحمد، عن كيفية الحد من تلك المشكلة وتفاديها عن طريق تطبيق بعض الخطوات التي تساعد على تنظيف البشرة.



- يجب تنظيف البشرة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً، خاصة قبل النوم، بالغسول ذو التركيبة المناسبة لطبيعة البشرة، للمساعدة على القضاء على الأوساخ والشوائب التي تحفز ظهور الرؤوس السوداء.



- يجب عمل جلسة تقشير للبشرة مرة كل أسبوعين تقريبا بالكريم المقشر ذو التركيبة اللطيفة والمناسبة لنوعية البشرة؛ للتخلص من الجلد الميت والشوائب التي يمكن أن تتغلغل في المسام وتعزز ظهور الرؤوس السوداء على البشرة.



- الالتزام بترطيب البشرة يوميا بكريم مرطب بتركيبة مغذية ومناسبة لنوع البشرة، للحفاظ على رطوبتها وليونتها حتى تتحسن نوعية الخلايا وللحد من ظهور الشوائب والرؤوس السوداء.



- شرب كمية كافية من الماء تتراوح ما بين 8 و12 كوب يوميًا، لأن للماء دور فعال وأساسي في الحفاظ على رطوبة البشرة وتنظيفها من الداخل مما ينعكس إيجابيا على نضارتها ويمنع ظهور الشوائب والرؤوس السوداء.



- استخدام منشفة قطنية ونظيفة خاصة بالشخص فقط؛ بهدف تجفيف الوجه، وتفادي قدر الإمكان ملامسة البشرة باستمرار، لأن ذلك يحفز انتقال الميكروبات إليها وظهور الرؤوس السوداء.