خالد الجندي يحذر من هذا الأمر مع أصحاب المعتقدات الأخرى

دعا خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيوخ إلى ضرورة مراعاة الألفاظ الذين ينطقون بها، قائلا: "خُذ بالك من اللفظ الخارج من فمك، وأن تربي الناس على أن تنعت الشخص غير المسلم بالكافر".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc": "أن هناك مثلا مصريا اعتبره مرفوض اجتماعيًا؛ حيث إن به من البجاحة ما فيه، وهو: "أنا أقول للأعور إنت أعور في عينك".



وتابع: "ليه تقول للي أعور إنت أعور، قول له سبحان من جعل لك عينًا ترى بها"، موضحًا أن الشيوخ مطالبين بترديد مطلقات القرآن في مواضعها الصحيحة وسياقها القرآني، وليس أن تنادي بها أصحابك، مشددًا على ضرورة عدم التنابذ بالمعتقدات.