"ونس" في دار الأوبرا المصرية.. 6 ديسمبر

يحيي فريق ونس بقيادة دكتور طارق عباس، حفله الخامس، يوم الجمعة الموافق ٦ ديسمبر ٢٠١٩، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.



وسوف يقدم الفريق مجموعة متنوعة من الأغنيات من خلال أطفال فريق ونس وكذلك الشباب المصري، هذا بالإضافة إلى المغنين الأجانب والذين ينتمون إلى 20 جنسية مختلفة، حيث سيؤدون أغنيات من قلب التراث المصري الأصيل ومجموعة جديدة من الأغنيات التي لحنها دكتور طارق عباس خصيصا لفريق ونس.



وهذا هو الحفل الخامس الذي يقام تحت إشراف دار الأوبرا المصرية، وسوف يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء.